Spvgg Mössingen, VfL Pfullingen II, SG Ober-/Unterhausen - dieses Trio aus der Region kämpft in der am Wochenende beginnenden Handball-Verbandsliga-Saison um Punkte. Ein Aufsteiger will oben mitmischen.

Erzielt für die SG Ober-/Unterhausen 135 Tore in der Handball-Landesliga-Meistersaison 2023/24: Florian Grauer. . Foto: Frank Pieth Erzielt für die SG Ober-/Unterhausen 135 Tore in der Handball-Landesliga-Meistersaison 2023/24: Florian Grauer. . Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.