Zwei Paukenschläge bei den Spielen des TSV Genkingen und SSC Tübingen

REUTLINGEN. Fußball-Bezirksligist SSC Tübingen hat mit seinem ersten Saisonsieg ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Die Elf von Trainer Steve Trevallion siegte mit 7:0 beim TSV Eningen. »Mit der Deutlichkeit hätte ich nicht gerechnet, umso glücklicher bin ich aber natürlich mit der Konsequenz, die wir an den Tag gelegt haben«, resümierte Trevallion. Von Beginn an unterstrich der SSC seine Favoritenrolle und spielte mit viel Überzeugung ins letzte Drittel. »Wir hatten einen guten Zug zum Tor und standen sehr kompakt, das war der Schlüssel zum Erfolg«, so der Trainer.

Pfullinger Last-Minute-Sieg

Eine emotionale Achterbahnfahrt erlebte die U23 des VfL Pfullingen beim 3:2-Sieg gegen den SV 03 Tübingen. »Die Emotionen waren Wahnsinn. Dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, das beeindruckt mich sehr«, stellte VfL-Coach Benjamin Hübner fest. Nach dem 1:1 in Durchgang eins hatten die Pfullinger das Spiel im Griff und zogen dank Philipp Kendel auf 2:1 davon. Doch in der 83. Minute glich Moubinou Saliou nach einer Ecke aus. Lange deutete dann alles auf ein Unentschieden hin. Aber Patrick Krause köpfte in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für den Neuling. »Ich denke, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Dennoch sind wir über die drei Punkte natürlich überglücklich und wollen den Schwung nun mitnehmen«, erklärte Hübner.

Ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel fuhr der Aufsteiger TSV Genkingen beim 2:0 gegen die TuS Metzingen ein. »Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft«, resümierte Spielleiter Fabian Saur. Die Genkinger, die die Partie weitgehend im Griff hatten, gingen nach einem abgefälschten Freistoß in Front. Danach aber wurde die TuS besser, verpasste es aber, gefährlich vors Tor zu kommen. Nach dem Seitenwechsel ließen die Metzinger nach und Dominik Früh sorgte für den 2:0-Endstand. »Die Mannschaft tritt als wirkliche Einheit auf. Mit diesen zwei Siegen sind wir nun vollständig in der Liga angekommen«, freute sich Saur.

Calderaro gibt sich kämpferisch

Bislang verläuft die Saison aus Sicht des TSV Hirschau so mäßig. »Man darf das nicht überbewerten, wir haben noch so viele Partien vor uns. Dennoch sind wir nicht ganz zufrieden«, kommentierte Hirschaus Coach Marco Calderaro nach dem 2:2-Unentschieden gegen den TSV Gomaringen. Zwei abgefälschte Schüsse sorgten für die Tore der Gäste. »Das ist umso ärgerlicher, da wir alles andere wegverteidigt haben«, so Calderaro. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit war das Glück auf Seiten der Hirschauer. Cihan Canpolat spritzte nach einem Torwartfehler dazwischen und traf zum Ausgleich. »Wir müssen uns aus diesem offensiven Tief herauskämpfen, dann folgen auch die Siege«, erklärt der Coach.

Den ersten Saisonsieg durfte der SV Zainingen beim 3:2 gegen die SGM Altingen/Entringen feiern. Dabei waren es zunächst die Gäste, die jubelten – Felix Seibold und Lucas Maier hatten getroffen. Doch die Zaininger kämpften sich zurück. Nach dem Anschlusstreffer im ersten Durchgang, übernahmen die Römersteiner in Halbzeit die Kontrolle und drehten dank Philipp Wörz und Manuel Lamparter die Partie.

Hombach trifft kurz vor Schluss

Das wohl schnellste Tor der Saison erzielte Adrian Braun für die TSG Tübingen II beim 2:2-Unentschieden gegen die SG Reutlingen. Nach dem Anspiel kombinierte sich die TSG durch, der Ball landete bei Braun und der zirkelte gekonnt aus 15 Metern den Ball in den Winkel. Die SG aber glich aus – Pedro Lopes setzte sich nach einer Ecke im Gewühl durch. In der Folge sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Im zweiten Durchgang wurde die Kvesic-Elf bissiger und hatte mehr vom Spiel, nutzte ihre Chancen aber nicht. Und so gelang Timo Derst per Flachschuss das 1:2 (87.). Die SG aber schlug zurück. Kapitän Phil Hombach setzte sich energisch durch und erzielte den Ausgleich (89.).

Einen ungefährdeten 3:0-Sieg heimste der TSV Ofterdingen im Derby gegen den SV Wurmlingen ein. Mann des Tages war mit zwei Toren Berke Gözütok. Die SGM Dettingen/Glems hingegen musste beim 0:2 in Pfrondorf die erste Saisonniederlage hinnehmen. (GEA)