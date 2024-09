Zwei faustdicke Überraschungen in der Münsinger Fußball-Kreisliga A

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Münsinger Fußball-Kreisliga A lieferte gestern zwei faustdicke Überraschungen: Spitzenreiter FC Sonnenbühl musste sich mit einem 0:0-Unentschieden gegen den SV Hülben begnügen und der Zweite TSG Upfingen verlor bei der SGM Bremelau/Granheim mit 0:1. 20 Treffer markierte Sonnenbühl in den ersten drei Begegnungen. »Wir können nicht immer fünf Tore schießen«, erklärte Trainer Sascha Flaig nach der Nullnummer gegen beherzt kämpfende Hülbener. Die Sonnenbühler waren klar spielbestimmend, vergaben einige Chancen, hatten aber auch Pech. Ein Kopfball von Volodymyr Naiko klatschte an die Latte, ein Kopfball von Silas Dreher landete am Pfosten und zwei Mal rettete ein Hülbener auf der Torlinie.

Mit Bremelau/Granheim ist im Aufstiegsrennen zu rechnen. Das bekam der Bezirksliga-Absteiger TSG Upfingen zu spüren. Die Bremelauer feierten ihren Kapitän Fabian Franz, der in der 15. Minute mit einem Freistoß aus 20 Metern ins obere Dreieck das Goldene Tor erzielte. Danach rettete Upfingens Keeper Simon Schaude bravourös bei Schüssen von Franz und Nico Baier. In Durchgang zwei drückten die Upfinger mit Macht auf den Ausgleich. Julian Schuler scheiterte am stark reagierenden Torhüter Florian Brunner. Zudem hatte André Glück mit einem abgefälschten Schuss aus 25 Metern Pech.

Der Aufsteiger TSV Holzelfingen feierte beim 3:1 gegen die TSG Münsingen seinen ersten Sieg. »Der erste Dreier tut gut«, meinte Trainer Sven Bahnmüller. Bereits bei den Niederlagen gegen die »Hammer-Gegner« Bremelau und Upfingen habe sich sein Team gut verkauft. Nach einer hektischen und zerfahrenen ersten Halbzeit habe seine Elf nach der Pause »gut gespielt«, so Bahnmüller. Sehenswert war das 2:0 durch Lukas Gauss, der aus halblinker Position mit einem 25-Meter-Volleyschuss traf. Gleich drei Mal getroffen hat Hadi Omeirat beim Bad Uracher 4:1 gegen den FC Römerstein. Die SGM Hayingen erkämpfte sich gegen den FC Engstingen ein 2:2-Remis und hatte dabei sogar mehr Spielanteile. (GEA)