Young Boys Reutlingen verpflichten erfahrenen Verteidiger Dan Constantinescu

Dan Constantinescu (links, hier als Kapitän des TSV Berg in der Verbandsliga-Saison 2021/22 im Duell mit dem Pfullinger Ioannis Potsou) schließt sich dem Aufsteiger Young Boys Reutlingen an.

REUTLINGEN. Dan Constantinescu stand bis Anfang des Jahres insgesamt neun Jahre lang in Diensten des verbandsliga-etablierten TSV Berg. Dadurch kennt der Routinier die Spielklasse quasi in- und auswendig. 127 Mal streifte sich der Rumäne, der das Fußspielen noch in Jugendmannschaften seines Heimatlandes erlernt hatte, zwischen 2014 und 2024 das Trikot der Berger im württembergischen Oberhaus über. Der Defensivspezialist hatte auch entscheidenden Anteil an der Landesliga-Meisterschaft des TSV in der Saison 2018/19. Der extrem kopfballstarke Führungsspieler war viele Jahre auch Kapitän der Mannschaft.

Constantinescu war zu Beginn der Saison 2016/17 für ein halbes Jahr zum damaligen rumänischen Zweitligisten SSU Politehnica Timisoara ausgeliehen. Zuletzt wohnte er in Pforzheim und spielte in der vergangenen Rückrunde für den dortigen Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Nun zieht es die kleine Familie in den Raum Stuttgart, von wo aus der Innenverteidiger künftig nach Reutlingen pendeln wird. (wil)