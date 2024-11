Young Boys Reutlingen siegen im Aufsteigerduell: Drljo sticht heraus

Bitte aktivieren Sie Javascript

HEIMERDINGEN. Die Young Boys Reutlingen haben in der Verbandsliga den zweiten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Volker Grimminger siegte im Aufsteigerduell TSV Heimerdingen mit 3:1 (2:1). »Alles in allem war das ein hochverdienter Auswärtssieg«, freute sich Grimmingers Assistent Felix Häussler über den Erfolg und fügte hinzu: »Man merkt, dass wir jetzt langsam in der Liga angekommen sind.« Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde die Partie auf Kunstrasen ausgetragen, was den fußballerisch überlegenen Reutlingen in die Karten spielte.

Angreifer Marko Drljo brachte die Gäste nach 23 gespielten Minuten mit 1:0 in Führung. Nach einem Reutlinger Tempogegenstoß servierte Christos Chatzimalousis für den gebürtigen Filderstädter. Doch die Freude bei der Grimminger-Elf währte nur kurz. Nur zwei Zeigerumdrehungen später köpfte Filip Milos die Gastgeber nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum Ausgleich. Pech hatte Reutlingens Michael Diescher, der kurz nach dem Ausgleich mit seinem Abschluss nur die Latte traf. Beim erneuten Führungstreffer der Young Boys, 120 Sekunden vor dem Pausenpfiff, legte Drljo dieses Mal für Chatzimalousis zum 2:1 auf. »Die erste Halbzeit war, bis auf den unnötig provozierten Freistoß, der zum zwischenzeitlichen 1:1 führte, überragend«, fasste Grimminger zusammen. In Hälfte zwei hatte Heimerdingen mehr vom Spiel, ohne wirklich zwingende Torchancen zu verzeichnen. In der 64. Minute war es erneut Drljo, der nach einer Hereingabe von Albert Silov den Deckel auf die Partie machte. Drljo verzeichnete beim Reutlinger Auswärtssieg Saisontreffer drei und vier in dieser Spielzeit. (dom)