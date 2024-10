Young Boys Reutlingen bleiben zum dritten Mal in Folge ungeschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHWÄBISCH-HALL. Die Young Boys Reutlingen haben in der Verbandsliga Württemberg 1:1 bei den Sportfreunden Schwäbisch-Hall gespielt. ,,Vor dem Spiel hätten wir das Ergebnis auf jeden Fall unterschrieben, ich glaube, mit dem Punkt können beide Mannschaften gut leben", bilanzierte Reutlingens Co-Trainer Felix Häußler.

Thomas Diescher brachte die Reutlinger in der 35. Spielminute mit 1:0 in Führung. Der 21-Jährige profitierte von einem Fehler in der Haller Defensive und zog den Ball von der Strafraumgrenze ins linke untere Toreck. Es war die erste Ballaktion von Diescher, der erst zwei Minuten zuvor für den angeschlagenen Tim Jaeth ins Spiel kam.

Kalte Dusche

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber das Kommando im Spiel, ohne jedoch wirklich zwingend vors Reutlinger Tor zu kommen. ,,Wir haben das heute überragend weg verteidigt", lobte Häussler die Defensivleistung seiner Mannschaft. Nachdem die Young Boys durch Diescher und Marko Drljo gute Möglichkeiten vergaben, höher in Führung zu gehen, gab es in Minute 71 die kalte Dusche. Daniel Schmelze schlenzte den Ball nach einem Haller Angriff unhaltbar für Reutlingens Schlussmann Eric Rapp ins Tor - 1:1.

In der Schlussphase hatten die Gäste Pech, dass ein Haller Verteidiger einen Abschluss von Christos Chatzimalousis gerade noch von der Torlinie kratzte. Zum ersten Mal sind die Reutlinger in dieser Saison drei Spiele in Folge ungeschlagen. ,,Fußballerisch sind wir eine richtig gute Mannschaft, in den letzten Wochen wird unser Spiel gegen den Ball immer besser", erklärt Häußler.(GEA)