Young-Boys-Coach will »mindestens in die Oberliga«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Folgt auf das Überraschungsjahr nun das Meisterstück mit dem Aufstieg? Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Zunächst starten die Young Boys Reutlingen am Sonntag im Derby gegen den Aufsteiger FC Rottenburg vor heimischer Kulisse (15 Uhr) in die neue Verbandsliga-Saison. Was man vom ambitionierten Club aus Reutlingen in dieser Saison erwarten kann, berichtet Erfolgscoach Volker Grimminger im GEA-Interview.

GEA: Nach einer beeindruckenden Verbandsliga-Premierensaison als Aufsteiger mit Platz vier stellen sich nun viele die Frage: Greift ihr jetzt ganz oben an?

Volker Grimminger: Das ist zunächst einmal definitiv nicht unser Saisonziel. Mein persönliches Ziel ist es, den vierten Platz zu verteidigen und eventuell zu verbessern. Das Saisonziel des Vereins besteht darin, weiter zu wachsen. Auch mit der Infrastruktur drumherum. Mit Blick auf einen möglichen Oberliga-Aufstieg in den nächsten Jahren muss der Verein weiter wachsen. Es bringt nichts, wenn nur die Mannschaft wächst. Mit dem beeindruckenden neuen Areal (unter anderem nagelneuer Kabinentrakt, Vereinsheim, Eventhalle Soccer-Courts, Anm. d. Red.) sind die Weichen dafür gestellt.

Wie zufrieden sind Sie mit der Transferperiode und dem Kader?

Grimminger: Wirklich sehr zufrieden. Alle Transfers, die wir getätigt haben, haben bislang eingeschlagen. Auch charakterlich sind das Top-Jungs. Die Kabine ist super. Wir haben eine geile Stimmung, jeder hilft dem anderen. Das ist sensationell gut und noch besser als im Vorjahr. Aber man muss jetzt die ersten Punktspiele erst einmal abwarten, wenn dann irgendwann die ersten Spieler vielleicht unzufrieden werden.

Die Vorbereitung dürfte dagegen zu ihrer vollen Zufriedenheit beigetragen haben.

Grimminger: Das stimmt. Ehrlicherweise lief mir die Vorbereitung aber fast zu reibungslos ab. Wir haben kein Spiel verloren und den Regionalliga-Absteiger Göppingen beim 2:2 sogar am Rande einer Niederlage gehabt. Außerdem haben wir gegen das Oberliga-Spitzenteam Pforzheim mit 3:2 gewonnen. In beiden Spielen waren wir mindestens auf Augenhöhe.

Was hat sich außer dem Personal verändert im Vergleich zum Vorjahr?

Grimminger: Wir haben einen größeren Konkurrenzkampf. Wir wollten keine ein, zwei Monster-Top-Spieler verpflichten, die das Zehnfache von den anderen verdienen. Stattdessen haben wir den Kader gezielt mit Qualität in der Breite verbessert. Damit kein Spieler seinen Platz sicher hat, ohne dass er dafür arbeiten muss. So kannst du noch ein paar mehr Prozente rausholen. Und vielleicht sind das genau die Prozente, die letztes Jahr am Schluss gefehlt haben.

Zur Person Volker Grimminger wurde am 1. Oktober 1979 in Heidenheim geboren. Zwischen 2005 und 2009 lief Grimminger als Rechtsverteidiger für den SSV Reutlingen in der Regionalliga auf, ehe er im Anschluss seine Karriere bei den Young Boys Reutlingen ausklingen ließ. Als Trainer sammelte er seine ersten Erfahrungen bei den Nullfünfern in der Oberliga. Zunächst als Co-Trainer von Teodor Rus zwischen 2017 und 2019, nach dessen Entlassung war Grimminger dann in fünf Partien Interimscoach. Seine erste Cheftrainerstelle trat er im Dezember 2021 beim ambitionierten Oberligisten Pforzheim an, den er bis September 2022 coachte. Seit Dezember 2023 trainiert Grimminger die Young Boys Reutlingen. Der 45-Jährige ist Gründer und Leiter der »11 Freunde Fußballschule« in Reutlingen. (ott)

Letztes Jahr waren die Young Boys der Außenseiter, sozusagen der Jäger. Nach den starken Auftritten zählt ihre Mannschaft jetzt vermutlich selbst zu den gejagten Mannschaften. Wie gehen Sie damit um?

Grimminger: Ich glaube viele wissen nach wie vor noch nicht, wie gut wir wirklich sind (schmunzelt). Es zeigt sich aber in dieser Saison, ob wir im ersten Jahr von der Underdog-Rolle gelebt oder ob wir wirklich einen so großen Step gemacht haben. Ich nehme allerdings meiner Mannschaft den kompletten Druck, weil der Verein nicht das Ziel hat, aufsteigen zu müssen. Ich würde es aber natürlich gerne, weil ich immer das Maximale erreichen möchte (schmunzelt).

Wie wichtig war der Verbleib von Angreifer Adil Iggoute, der im vergangenen Winter aus der US-College-Liga zu den Young Boys kam und in der Rückrunde mit neun Treffern und fünf Vorlagen einschlug?

Grimminger: Wenn Adil auf dem Boden bleibt und weiter hart an sich arbeitet, dann kann er zum Unterschiedsspieler werden. Er ist vorne immer präsent, körperlich sehr stark und immer anspielbar. Jetzt muss er nur noch ein bisschen seine Verspieltheit loswerden. Dann werden wir ganz viel Freude an ihm haben.

Kann der Unterschiedsspieler werden: Angreifer Adil Iggoute. Foto: T. Baur/Eibner Kann der Unterschiedsspieler werden: Angreifer Adil Iggoute. Foto: T. Baur/Eibner

Nach dem Rücktritt von Yasin Yilmaz sollte der ehemalige SSV-Coach Teo Rus im September 2023 neuer Coach bei den Young Boys werden. Er sagte überraschend ab, sie übernahmen und wollten ursprünglich nur bis zum Saisonende aushelfen. Dann schafften sie den Aufstieg und gehen nun bereits in ihre zweite volle Saison bei den Reutlingern. Wie kam es dazu, dass aus ihnen nicht nur der Übergangs-Coach wurde?

Grimminger: Weil ich gemerkt habe, dass in dem Verein richtig was geht. Ich kann an einer Entwicklung teilhaben und etwas aufbauen. Das kann ich in anderen Vereinen nicht. Da sind die Strukturen teilweise sehr festgefahren. Das reizt mich sehr.

»Wann auch immer das der Fall sein wird: Mein sportliches Ziel mit den Young Boys ist mindestens die Oberliga. «

Sie betreiben in ihrem Hauptjob noch ihre eigene »11-Freunde-Fußballschule« auf dem Gelände der Young Boys. Ist diese Doppelbelastung nicht zu stressig auf Dauer?

Grimminger: Zu stressig würde ich nicht sagen. Aber es ist schon manchmal so, dass ich keinen Ball mehr sehen kann. Ich bin fünf Mal die Woche beim Fördertraining mit den Jungs, habe abends dann noch das Mannschaftstraining mit den Young Boys und mein Sohn spielt inzwischen beim SSV Reutlingen. Da ist es teilweise für mich fast schon eine Überwindung ein Spiel von ihm anzuschauen (lacht). Aber Fußball ist einfach mein Leben. Ich glaube auch, dass es das Einzige ist, was ich wirklich kann. Deshalb bin ich froh, dass ich mein Hobby nach meiner Aktivenzeit als Profi wieder zum Beruf machen konnte. Das ist das Schönste was es gibt und ein großes Privileg von dem viele Menschen träumen.

Was wollen Sie mit Club in der Zukunft noch erreichen?

Grimminger: Wann auch immer das der Fall sein wird: Mein sportliches Ziel mit den Young Boys ist mindestens die Oberliga. (GEA)