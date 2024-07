Wohin es den langjährigen Trainer des VfL Pfullingen zieht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN. Exklusive News aus der Fußball-Region. Nach GEA-Informationen soll Daniel Güney, der zwischen 2020 und 2023 den Verbandsligisten VfL Pfullingen erfolgreich trainiert hatte, neuer Co-Trainer beim Oberligisten TSG Balingen werden. Am Montag soll er beim Club aus dem Zollernalbkreis, der in der abgelaufenen Saison nach sechs Jahren aus der Regionalliga Südwest abgestiegen war, seinen Vertrag unterschrieben haben. Die Balinger, die am Samstag mit einer 0:1-Niederlage gegen den Regionalligisten SGV Freiberg in die Sommervorbereitung gestartet sind, werden seit Anfang des Jahres von Murat Isik gecoacht, der von 2012 bis 2014 beim Oberligisten SSV Reutlingen an der Seitenlinie in der Verantwortung stand.

Der 33 Jahre alte Güney arbeitete zuletzt als Co-Trainer unter Chefcoach Pascal Reinhardt beim ambitionierten Oberligisten und langjährigen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach, der in der abgelaufenen Saison am letzten Spieltag den Regionalliga-Aufstieg in letzter Minute verpasste und auf dem dritten Rang landete. Eine Woche zuvor unterlag Großaspach im WFV-Pokal-Finale dem VfR Aalen mit 1:4. Kurz vor Beginn des Sommervorbereitung trennte sich der Verein von Güney. Zwischen 2020 und 2023 trainierte der in Stuttgart wohnende A-Lizenz-Inhaber den VfL Pfullingen in 76 Partien, in denen er auf einen starken Punkteschnitt von 1,39 Zählern pro Partie kam. Es war die erste Station im Aktivenbereich für Güney, der damals aus der U 19 des VfR Aalen in die Echazstadt gewechselt war. (GEA)