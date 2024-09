Wie der Spieltag in der Tübinger Kreisliga A lief

Bitte aktivieren Sie Javascript

LUSTNAU. Der TSV Lustnau ist in der Tübinger Kreisliga A nicht zu stoppen. Die Mannschaft von Trainer Sammy Egetemair holte im sechsten Saisonspiel den sechsten Sieg und schlug die Spvgg Bieringen/Frommenhausen mit 6:1 (4:0). »Nachdem wir bereits nach 20 Minuten mit 2:0 vorne lagen, war die Partie früh entschieden«, erklärte Lustnaus Abteilungsleiter Sascha Kress. Dass es diese Saison so gut läuft, führt Kress vor allem auf zwei Faktoren zurück: »Zum einen ist der Zusammenhalt in der Mannschaft stärker als die letzten Jahre, zum anderen haben wir durch unsere Neuzugänge offensiv noch mehr Qualität.«

Das Derby zwischen der SGM Talheim/Öschingen und Aufsteiger TSV Ofterdingen endete 3:3, Talheim/Öschingen lag bis zur 72. Minute mit 3:1 vorn. Mössingen/Belsen wartet noch auf den ersten Sieg. Gegen Hagelloch brachte das Team von Trainer Martin Wagner eine 2:0- und 3:2-Führung nicht ins Ziel. (dom)