Wie der Spieltag in der Bezirksliga Alb lief: Metzingen weiter im Keller

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Abwärtstrend des Bezirksligisten TuS Metzingen hält weiter an. Der Tabellenvorletzte unterlag dem SSC Tübingen, dem Ligaprimus, mit 0:1. Dabei war die TuS die spielbestimmende Mannschaft. Von Beginn an dominierte das Team von Trainer Ercan Acar und erarbeitete sich Möglichkeiten. Zudem bekamen die Metzinger gleich zwei Mal einen Elfmeter zugesprochen. Doch Telmo Teixeira Rebelo scheiterte jeweils am glänzend haltenden Julian Hornberger. Der Tübinger Schlussmann hielt seine Mannschaft mit zahlreichen Paraden viele Mal im Spiel. In der 75. Minute schlugen dann die Tübinger zu: Nach einer Ecke erzielte Lars Lack den Siegtreffer für den SSC. »Für uns ist das extrem bitter. Wir haben sehr viel investiert und waren mindestens auf Augenhöhe«, ärgerte sich Acar. Der Trend, so der Coach, zeigt aber im Hinblick auf die spielerische Entwicklung in die richtige Richtung. »Ich bin mir sicher, dass wir die Klasse halten können«, erklärte der Trainer.

SG Reutlingen kämpft sich stark zurück

Einen 3:2-Sieg fuhr der SV 03 Tübingen im Kellerduell gegen den TSV Gomaringen ein. Die Tübinger, die in dieser Saison noch nicht so richtig ins Laufen kommen wollen, wären bei einer Niederlage mit voller Wucht in den Abstiegskampf geraten. Die Gomaringer, in der Tabelle Drittletzter, gingen zunächst in Führung - Björn Zondler hatte getroffen. Im zweiten Durchgang aber drehte der Landesliga-Absteiger SV 03 auf und schoss dank der Tore von Melwin Ruckaberle, Dennis Heumesser und Moubinou Saliou mit 3:1 in Führung.

Eine starke Reaktion zeigte die SG Reutlingen beim 2:2-Unentschieden gegen den SV Wurmlingen. Die SG begann druckvoll und erspielte sich einige Chancen gegen die tief stehenden Gäste. Einen Volleyschuss von Fabian Hochgreve entschärfte Altingens Keeper Florian Schwabe. Gleich nach der Pause kamen die Gäste durch einen fulminanten Abschluss von Benjamin Haug zur Führung und stellten nach einem Patzer von Keeper Rüdiger Nägele durch Eric Wachendorfer auf 0:2. Was danach folgte, war eine an Dramatik kaum zu überbietende Aufholjagd der SG. Nach einer Flanke von Christoph Sauter gelang Tobias Burghardt per Kopf das 1:2. Dann köpfte Tim Hahn den Ball an die Latte. Und schließlich setzte sich erneut Burghardt im Strafraum durch und traf zum 2:2.

Derbysieg für die U23 des VfL Pfullingen

Die U23 des VfL Pfullingen holte beim abstiegsbedrohten TSV Eningen einen ungefährdeten 3:1-Erfolg. »Solche Derbysiege sind natürlich immer besonders schön«, sagte VfL-Coach Benjamin Hübner. Dabei erwischten die Hausherren nach zwei Minuten den perfekten Start. Pfullingens Luca Schwald trat über den Ball und Philipp Dennenmoser erzielte das 1:0 für den TSV. In der Folge wurde der VfL aber stärker und kam durch Elias Lachenmann, der sich gegen gleich fünf Eninger im Strafraum behauptete, zum 1:1-Ausgleich. Noch besser kam es für Pfullingen in der 39. Minute, als Philipp Kendel den am Strafraum freistehenden Marvin Krüger bediente, der auf 2:1 stellte. Die Eninger mühten sich nochmal mit langen Bällen, aber mit dem 3:1 entschied Patrick Krause das Derby. »Wir haben eine sehr gute Entwicklung als Mannschaft genommen«, lobte Hübner zum Abschluss der Hinrunde und fügte hinzu: »Aktuell stehen wir auf Platz drei, damit würde ich gerne in die Winterpause gehen.«

Eine vermeintlich herbe Niederlage kassierte überraschenderweise der TSV Genkingen, der mit 1:5 bei der TSG Tübingen II unterlag. »Das ist kein Beinbruch, wir wussten, dass solche Niederlagen kommen werden«, resümierte Genkingens Trainer Marco Knoll. Die Tübinger dominierten die in den vergangenen Wochen extrem stark aufspielenden Genkinger in nahezu allen Bereichen. »Man muss die Tübinger loben, sie waren einfach das bessere Team«, lobte Knoll. Für Aufsteiger Genkingen war's erst die zweite Niederlage. »Viele haben uns das nicht zugetraut, wir haben sie aber eines Besseren belehrt. Wir wollen in der Rückrunde an diese Leistungen anknüpfen«, so Knoll.

Einen Rückschlag musste auch der TSV Hirschau bei seiner 2:4-Niederlage gegen den SV Pfrondorf hinnehmen, der als Tabellensechster nun nur noch einen Punkt Rückstand auf Hirschau hat. Das Spiel des SV Zainingen gegen die SGM Dettingen/Glems musste derweil witterungsbedingt abgesagt werden. (GEA)