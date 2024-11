So richtig wusste im Lager des Verbandsligisten VfL Pfullingen niemand, was man mit dem eigentlich respektablen 1:1-Remis zum Hinrundenabschluss im Lokalderby gegen die favorisierten Young Boys Reutlingen anfangen soll. Warum das der Fall war.

Pfullingens Armin Humic (links) im Zweikampf mit Christos Chatzimalousis. Foto: Schanz Pfullingens Armin Humic (links) im Zweikampf mit Christos Chatzimalousis. Foto: Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.