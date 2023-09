Viel Prominenz beim Reutlinger Stadt-Derby an der Kreuzeiche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beim brisanten Reutlinger Pokal-Derby fand sich viel Prominenz auf dem Kunstrasenplatz an der Kreuzeiche ein. Gesichtet wurden beispielsweise die ehemaligen Bundesliga-Profis Sven Schipplock und Angelo Vaccaro, die den 1:0-Sieg des SSV Reutlingen bei den Young Boys beobachten. Sowohl Schipplock als auch Vaccaro trugen einst das Trikot des Traditionsvereins SSV.

»Heute schlagen zwei Herzen in meiner Brust«, sagte Volker Grimminger kurz vor Spielbeginn. Zum einen drückte er den Young Boys die Daumen, weil der Vorsitzende des Landesligisten, Thorsten Bauer, »einer meiner besten Kumpels ist«. Auf der anderen Seite fiebert er immer mit dem SSV mit, weil er die Nullfünfer in seinem Herz trage. Grimminger stand 2006 in jener SSV-Mannschaft, die in beeindruckender Manier Oberliga-Meister wurde. Vergangene Saison war er noch Trainer beim Oberligisten 1. CfR Pforzheim, jetzt widmet er sich seiner Fußballschule. »Ich hoffe auf eine lange spannendes Spiel«, formulierte Grimminger. Es wurde lange spannend. Kevin Founes erzielte in der 90. Minute das Tor des Abends.

Auch Andreas Maier streifte sich schon für den SSV in der Oberliga das Trikot über. Der ehemalige Mittelfeldspieler, mittlerweile wohnhaft in Ulm-Mähringen, trat gestern die Reise nach Reutlingen an, weil in beiden Teams sehr gute Freunde mitwirkten: Spielertrainer Yasin Yilmaz bei den Young Boys und Tom Schiffel beim SSV. »Ich wünsche mir einen Sieg für die Young Boys«, sagte Maier - und fügte dann hinzu: »Einer meiner Freunde wird auf jeden Fall gewinnen.«

Mit Tim Zemmer, Heiko Schall, Kevin Nikolaci, Hakan Aktepe, Savas Ioannidis und Nick Olteanu standen sechs Spieler bei den Young Boys in der Startelf, die entweder im Jugend- oder im Aktivenbereich schon mal das Trikots des SSV trugen. Mit Ivan Cabraja und Tim Jaeth wurden im zweiten Durchgang noch zwei weitere Ex-Nullfünfer eingewechselt.

»Dieses Spiel bedeutete für uns einen großen organisatorischen Aufwand«, berichtete Thorsten Bauer. »Ich bin dankbar, dass es im Verein Leute gibt, die die Organisation in die Hand genommen haben. Ein Dankeschön geht an Andreas Wahr und Marcel Laaß.« (GEA)