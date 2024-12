VfL Pfullingen präsentiert neuen Trainer

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Wer zieht den Karren aus dem Dreck? Kluge Jörg ist back« - Dieser Song hallte im Juni durch den Mannschaftsbus des VfL Pfullingen, als die Verbandsliga-Kicker den Last-Minute-Klassenerhalt nach einem 4:2-Erfolg gegen den FC Rot-Weiß Weiler eingetütet hatten. Die Liedzeilen spielen auf den Fakt an, dass der routinierte Jörg Kluge in der Vergangenheit in sportlich schwierigen Situationen immer wieder als Interimstrainer bei den Echazstädtern eingesprungen war. Wie eben in der Endphase der vergangenen Saison nach dem Rücktritt im April von Trainer Michael Konietzny. Doch dieser Song gehört nicht der Vergangenheit an. Vielmehr kann er ab sofort erneut rund um den Ahlsbergsportplatz aufgelegt werden.

Denn: Jörg Kluge ist wieder zurück beim VfL. Der 54-Jährige übernimmt das Verbandsliga-Schlusslicht bis zum Sommer, nachdem in der vergangenen Woche der bisherige Coach Yasin Yilmaz von seinem Amt zurückgetreten war. Benjamin Ponath bleibt Co-Trainer. Der VfL setzt damit auf eine Lösung aus den eigenen Reihen. »Ich freue mich auf diese herausfordernde Aufgabe«, sagt Kluge. Am Montagabend wurde die Mannschaft über die Entwicklung informiert. »Wir sind Jörg dankbar für seine Bereitschaft. Er hat vergangene Saison gezeigt, wie sehr er die Jungs an sich binden kann«, ist Sportchef Paul Stingel zuversichtlich und ergänzt: »Wir sind davon überzeugt, mit dem Duo Kluge/Ponath die richtige Entscheidung getroffen zu haben.« Wer die Pfullinger zur kommenden Spielzeit übernimmt, ist offen. (GEA)