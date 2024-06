VfL Pfullingen am Ziel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dank eines fulminanten Schlussspurtes im Saisonfinale haben die Fußball-A-Junioren des VfL Pfullingen den Klassenverbleib in der Verbandsstaffel geschafft. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen reichten aus, um mit einem blauen Auge davonzukommen. Im letzten Spiel wurde der VfL Kirchheim mit 5:1 (2:1) besiegt. Gut 200 Zuschauer waren Zeuge, wie der VfL Pfullingen im Kellerduell dem Namensvetter aus Kirchheim in der Anfangsphase komplett den Schneid abkaufte und bereits nach neun Minuten 2:0 führte.

Albi Gjinollari und Kapitän Nico Rall trafen. Doch die Kirchheimer rappelten sich auf und kamen nach einer knappen halben Stunde zum Anschlusstreffer. »Wir haben sehr stark begonnen, dann kam unsere typische Schwächephase 20 Minuten vor der Halbzeit«, bilanzierte Trainer Philipp Staneker. »Da können wir uns bei unserem Schlussmann Ben Sickinger bedanken, dass wir mit der 2:1-Führung in die Pause gingen.« In Durchgang zwei waren die Gastgeber dann wieder klar spielbestimmend. Nach einer Stunde Spielzeit waren es Philipp Kendel und Ante Boras, die mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg stellten. Nach 77 Minuten setzte Joshua Haid den Schlusspunkt mit dem 5:1. Staneker: »Ich bin mega stolz auf jeden Einzelnen für diesen Endspurt.«

Saison auf Platz fünf beendet

Die A-Junioren des SSV Reutlingen verloren das letzte Spiel in der Oberliga beim Offenburger FV mit 3:5 (0:3) und beendeten die Saison auf Platz fünf. In Offenburg traf auch Tom Ruzicka, der mit 20 Erfolgen Platz zwei in der Oberliga-Torschützenliste belegt.

Als Zehnter schließen die B-Junioren des VfL Pfullingen die Verbandsstaffel-Spielzeit ab. Im letzten Spiel gab es bei den SF Schwäbisch Hall ein 2:2 (1:1)-Unentschieden. Die Hausherren gingen zwei Mal in Führung, die jeweils von Lionel Allseits ausgeglichen werden konnten. Trainer Alexander Blehm, der nächste Runde die VfL-A-Junioren übernimmt, zog folgende Saisonbilanz: »Die Entwicklung der Spieler war super.« (GEA)