U19 des VfL Pfullingen gewinnt überraschend die Sportwoche der SG Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Souverän und unter dem Strich dennoch auch ein wenig überraschend setzten sich die A-Junioren des VfL Pfullingen aus der Verbandsstaffel bei der traditionsreichen SG-Fußball-Sportwoche durch und treten damit das Erbe von Seriensieger SG Reutlingen an, der zuletzt fünfmal in Folge den Pokal holte. Der Titelverteidiger unterlag im Halbfinale dem TSV Mähringen mit 2:4.

Über das gesamte Turnier überzeugten die Youngster des VfL mit viel Spielwitz und konnten die Routiniers der gegnerischen Teams in die Schranken weisen. Im Halbfinale ließen die Pfullinger, die in Gruppe A als Tabellenzweiter hinter der SG Reutlingen in die K.o.-Runde eingezogen waren, zunächst dem A-Ligisten SV Walddorf (2:0) keine Chance.

Blehm stolz auf seine Jungs

Noch deutlicher wurde es dann im Finale. Dem TSV Mähringen, der ebenfalls in der Reutlinger A-Liga auf Punktejagd geht, ließ das Team von Trainer Alexander Blehm nicht den Hauch einer Chance, setzte sich völlig verdient mit 4:1 durch und nahm im Anschluss den Wanderpokal der Stadt Reutlingen in Empfang. »Die Jungs haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Am Anfang hatten wir noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Härte. Es ist klar, dass es bei den Aktiven härter zur Sache geht. Doch fußballerisch waren wir die beste Mannschaft. Ich bin mega stolz auf meine Jungs«, betonte Blehm überglücklich. Im Spiel um Platz drei setzte sich der Bezirksligist und Ausrichter SG Reutlingen zuvor mit 2:1 gegen den SV Walddorf durch. Die Auszeichnung für den besten Spieler während der Turnierwoche erhielt Pfullingens Samuel Valentini. Bester Torwart wurde Dominik Poddig vom TSV Mähringen. Die Torjägerkanone ging an SV Walddorfs Carlo Schmid mit fünf Treffern. »Der Wunsch im kommenden Jahr und auch 2026 die 50. SG-Sportwoche auszurichten besteht, trotz immer weniger teilnehmenden Teams«, hieß es vonseiten der Veranstalter in einer Mitteilung. Schließlich zeigten in diesem Jahr nur acht Vereine Interesse an einer Teilnahme. Im Vorjahr waren es noch zehn, davor zwölf. (GEA)