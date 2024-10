TSV Betzingen gewinnt »ermüdendes Derby« in der A-Liga Reutlingen

Kevin Jarosik (links, TSV Betzingen) dribbelt an Luis Matteis vom SV Ohmenhausen vorbei

REUTLINGEN. Der 11. Spieltag bringt der Reutlinger A-Liga einen neuen Tabellenführer. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen den VfL Pfullingen III sicherte sich der SV Walddorf die Tabellenführung. »Wir hatten Chancen für 15 Tore, haben oft aber die falsche Entscheidung getroffen. Wir haben total dominiert. Ich bin zufrieden. Nach einem guten Start war es die letzten Wochen etwas schwerer. Wir sind wieder in der Spur«, sagte Walddorfs Trainer Sven Pichler.

Der Tabellenzweite TSV Sickenhausen hingegen holte nur ein 1:1 bei der SGM Dettingen/Glems II. Spielstarke Sickenhäuser kontrollierten die Partie, während die Dettinger sich fast nur aufs Verteidigen beschränkten. Der Dettinger Ausgleich war dafür sehr sehenswert. Als SGM-Torwart Patrick Bösch den Ball auf Stürmer Simon Schmidt spielte, chippte dieser den Ball über die Sickenhäuser Abwehr, sodass Patrick Hug alleine auf den Keeper zulaufen und einschieben konnte.

Andreas Hintke neu beim TSV Oferdingen

Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen bleibt der TSV Oferdingen beim 4:3-Heimsieg gegen den Favoriten Young Boys Reutlingen U23 auf Erfolgskurs. »Wir sind es defensiver angegangen und haben unsere schnellen Offensivspieler in die Tiefe geschickt«, sagte Oferdingens Trainer Matthias Kunst. Der Plan ging auf. So gewann »in einer Partie auf Augenhöhe« (Kunst) das Team, das es mehr wollte. Nächste positive Nachricht: Seit Donnerstag hat Matthias Kunst mit Andreas Hintke einen neuen Trainerkollegen an seiner Seite.

»Wir sind schwer reingekommen, beide Teams haben viele Fehler gemacht«, kommentierte SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingens Trainer Alexander Sulzberger den 2:1-Heimsieg gegen Anadolu SV Reutlingen. »In der Halbzeit habe ich dann die Ansage gemacht, dass wir näher am Gegner sein müssen«. Das funktionierte auch: »Die zweite Hälfte ging dann deutlich an uns«.

SV Degerschlacht wieder in der Spur

»Das war unsere mit Abstand beste Saisonleistung«, freute sich Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger nach dem 5:0-Sieg beim TSV Mähringen. Nach einigen mäßigen Auftritten konnte Lichtenbergers Team wieder an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen: »Wir hatten heute einfach Bock. Haben vorne vier Stürmer reingeworfen und unsere ersten Chancen gleich gemacht, top«, jubelte Lichtenberger.

»Es waren verlorene zwei Punkte«, fasste Rommelsbachs Trainer Tim Gudovius das 2:2 beim TSV Lustnau II zusammen. »Wir waren in der zweiten Hälfte klar besser, haben den Gegner an die Wand gespielt, aber das Ding wollte einfach nicht rein. Ehrlich gesagt war ich sehr beeindruckt von der Leistung des Lustnauer Torhüters Lennardt Riedel«.

FC Mittelstadt überrascht positiv

Ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte der FC Mittelstadt. Per 1:0-Heimsieg gegen den TSV Sondelfingen holten die Mittelstädter den zweiten Saisonsieg. »Es war ein Kampfspiel, wir spielen seit Wochen gut, heute wurden wir belohnt«, fasste Mittelstadts Trainer Pascal Almeida zusammen. Mehr als gut war das Siegtor. Als Spielertrainer Pascal Almeidas Schuss vom Torwart gehalten wurde, zog sein Bruder Daniel Almeida direkt ab und traf aus 16 Metern in den Winkel. »Ein Lob geht heute an Fabian Rinker. Er hat letzte Woche einen individuellen Fehler gemacht, der zum Gegentor geführt hat. Er hat sich nichts anmerken lassen und top verteidigt«.

Schlusslicht bleibt der SV Ohmenhausen. Auch bei der 0:3-Heimniederlage beim ebenfalls schwächelnden TSV Betzingen konnten die Ohmenhäuser nicht überzeugen. »Es fehlt einfach an Qualität im Kader«, so Abteilungsleiter Michael Dolinsek. An Qualität mangelte es auch der Partie. »Eigentlich ist das ja ein Derby, aber heute hat das Spiel schon ein bisschen ermüdet«. (GEA)