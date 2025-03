Transfer-Coup des SV Hülben: Pfullingens Goalgetter Christian Locher kommt

Geht ab der kommenden Saison in der A-Liga auf Torejagd: Angreifer Christian Locher vom VfL Pfullingen.

HÜLBEN. Der SV Hülben hat für eine große Überraschung in der Fußball-Region gesorgt. Der Münsinger A-Ligist gab am Donnerstagmittag die Verpflichtung von Angreifer Christian Locher für die kommende Saison bekannt. Der 31-Jährige ist einer der erfolgreichsten Torjäger der Region in den vergangenen Jahren und geht aktuell noch für den Verbandsligisten VfL Pfullingen auf Torejagd. Für die Echazstädter erzielte Locher seit dem Sommer 2023 insgesamt 13 Treffer im württembergischen Oberhaus.

Der langjährige Stürmer von Bezirksligist SG Reutlingen (124 Tore zwischen 2015 und 2023 im Bezirksoberhaus) wird in Hülben allerdings nicht nur als Spieler zum Einsatz kommen. Locher steht dem künftigen Trainer Ralf Luik, der aktuell noch die Geschicke bei Ligakonkurrent TSG Upfingen leitet, als spielender »Co« zur Seite. Luiks Verpflichtung gab der Verein nun ebenfalls bekannt. Damit kehrt der gebürtige Uracher zu dem Verein zurück, für den er kurzzeitig bereits als aktiver Spieler die Torwarthandschuhe trug. Luik steht bei der TSG Upfingen seit dem Sommer 2020 an der Seitenlinie. Davor trainierte er den VfL Pfullingen II, SV Zainingen und den TSV Wittlingen in der Bezirksliga. (GEA)