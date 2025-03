Amateur-Ligen in der Region: Alle Wechsel im Winter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach drei Monaten Winterpause starten die Amateur-Fußballer der Region an diesem Wochenende ins Spieljahr 2025. Manche Vereine sind in dieser Zeit eifrig auf dem Transfermarkt tätig gewesen. Andere Clubs setzten dagegen auf Kontinuität und veränderten ihre Kader kaum oder sogar gar nicht. Alle Personalentscheidungen in der Verbandsliga, der Landesliga (Staffel 3), der Bezirksliga Alb und den Kreisligen A Reutlingen, Münsingen sowie Tübingen hat der GEA in einer Wechselbörse zusammengefasst.

Verbandsliga

Wieder zurück an der Seitenlinie des VfL Pfullingen: Jörg Kluge. Foto: Verein Wieder zurück an der Seitenlinie des VfL Pfullingen: Jörg Kluge. Foto: Verein

TSG Balingen II Zugänge: Keine Abgänge: Nikola Nikoletc, Ahmet Cetin (beide FC 07 Albstadt)

TSV Berg Zu-/Abgänge: Keine

SF Dorfmerkingen Zugänge: Keine Abgang: Maximilian Zeyer (TSV Wertingen)

TV Echterdingen Zugänge: Dominik Renz (Donzdorfer JC), Ricardo Boroni (MTV Stuttgart) Abgänge: Martin Dahlem (Spvgg Durlach-Aue), Tim Stelzl (SV Breuningsweiler), Denis Köhler (FC Frickenhausen), Valention Patricelli (2. Mannschaft), Dennis Chirivi (TV Pflugfelden), Tim Becker (TSV Sondelfingen), Laurent Vran (Ziel unbekannt)

SSV Ehingen-Süd Zugang: Elias Kamper (FV Ravensburg) Abgänge: Julian Neu (FC Nöttingen), Tim Bayer (TV Schelklingen)

FC Esslingen Zugänge: Keine Abgänge: Dimitrios Fillipidis (SG Untertürkheim), Lucas Hägele (RSK Esslingen), Dario Pepe (TSV Deizisau), Kalle Maier (FV Sportfreunde Neuhausen)

VfR Heilbronn Zugänge: Roman Kasiar (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Niklas Meltzer (Sport-Union Neckarsulm), Jannik Dannhäuser (SF Schwäbisch Hall), Sebastian Lutz (FC Nöttingen),Luis Weber (fängt wieder an) Abgänge: Mirco Born (FVgg Neudorf), Matthias Klinkert (SG Sindringen/Ermsbach), Marko Henezi (SC Abstatt), Marco Potocnik (TV Oeffingen), Sergen Türk, Leon Behncke (beide Aramäer Heilbronn), Luca Vullo (FSV Waiblingen), Jannik Schmid (Spvgg Neckarelz), Nils Rewewald (TSV Nellmersbach), Marvin Reitz, Robin Faber (pausieren beide)

TSV Heimerdingen Zugang: Alper Arslan (SV Fellbach) Abgang: Finn Becker (Waldhof Mannheim II)

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Zugänge: Leon Ziemer (VfR Aalen, A-Junioren), Alexander Paul (TSV Essingen) Abgang: Johannes Eckl (DJK Schwabsberg)

FC Holzhausen Zugänge: Elias Wolf, Adrian Müller (beide TSG Balingen) Abgang: Heiko Belser (SGM SV Gruol/SV Erlaheim)

Türkspor Neckarsulm Zugänge: Pascal Sohm (pausierte zuletzt, davor SV Waldhof Mannheim, Amin Yazji (reaktiviert) Abgänge: Yasin Kadir Yilmaz (TSV Weilimdorf), Christ Amoah-Ampofo, Luke Pförtner (beide TS Mosbach), Ioan Arnau (Kickers Pforzheim)

TSV Oberensingen Zugang: Luca Soloperto (eigene A-Junioren) Abgänge: Keine

VfL Pfullingen Zugang: Max Bajorat (TSV Eningen) Abgänge: Keine Neuer Trainer: Jörg Kluge (für Yasin Yilmaz)

Young Boys Reutlingen Zugänge: Giuliano D'Aleo (SV Fellbach), Adil Iggoute (USA), Ivan Cabraja (Donzdorfer JC) Abgang: Jannick Schmitt (pausiert)

Sportfreunde Schwäbisch Hall Zugänge: Ünal Akinci (VfR Aalen, A-Junioren), Matti Bunk (TSV Crailsheim), Mark Göltenboth (FSV Hollenbach) Abgänge: Harun Velic (FC Hohenacker), Nico Purtscher (FSV Hollenbach), Jannik Dannhäßer (VfR Heilbronn)

TSG Tübingen Zugänge: Marius Thomas (Auslandssemester), Julio Leitao Gourgel (SV 03 Tübingen), Tim Killi (FV Vorwärts Faurndau) Abgänge: Matthias Thomas Gampert, Noah Dörre (pausieren beide)

Landesliga, Staffel 3

Daniel Frank (links) hat den SV Nehren verlassen und dem TSV Hirschau angeschlossen. Foto: Jürgen Meyer Daniel Frank (links) hat den SV Nehren verlassen und dem TSV Hirschau angeschlossen. Foto: Jürgen Meyer

FC 07 Albstadt Zugänge: Mikola Nikoletic, Ahmet Cetin (beide TSG Balingen II) Abgänge: Vincenzo Laurato (FC Grosselfingen), Marcel Schneider (FV Bisingen), Mateo Hercg (TSV Frommern)

VfB Bösingen Zu-/Abgänge: Keine

TSF Dornhan Zugang: Marvin Beck (SV Böblingen U 23) Abgänge: Keine

SG Empfingen Zugänge: Keine Abgänge: Kaan Akkaya (FC 07 Hechingen), Tobias Kaufeld (SV Hirrlingen)

TSV Frommern Zugang: Mateo Herceg (FC 07 Albstadt) Abgang: Kim Lenadro Bendrin (TSV Laufen/Eyach)

TSV Harthausen/Scher Zu-/Abgänge: Keine

VfL Nagold Zugänge: Niklas Watzl (VfB Eppingen), Calvin Redzepagic (SF Gechingen) Abgang: Philipp Rentschler (Spvgg Feldmoching)

SV Nehren Zugang: Esrom Asmelash (TSG Balingen, Jugend) Abgänge: Daniel Frank (TSV Hirschau), Yannik Dorka (SGM Mössingen/Belsen II), Jonas Eidherr (SVS Kornwestheim)

Croatia Reutlingen Zugänge: Keine Abgang: Ali Hamdar (SSC Tübingen)

FC Rottenburg Zugänge: Keine Abgang: Dogukan Kilicaslan (SGM Felldorf/Bierlingen)

BSV 07 Schwenningen Zugänge: Elias Gresser (FV Ravensburg), Vittorio Lettieri (SV Zimmern) Abgang: Luca Arceri (SV Geisingen)

SV Seedorf Zu-/Abgänge: Keine

TSV Straßberg Zugänge: Keine Abgang: Adrian Schütz (SG Bronnen)

SC 04 Tuttlingen Zu-/Abgänge: Keine

SV Wittendorf Zu-/Abgänge: Keine

SV Zimmern Zugänge: Keine Abgang: Vittorio Lettieri (BSV 07 Schwenningen)

Bezirksliga Alb

Einer vom fünf Neuen beim SV 03 Tübingen: Musa Jallow kommt vom TSV Ofterdingen. Foto: Andreas Ulmer/Eibner Einer vom fünf Neuen beim SV 03 Tübingen: Musa Jallow kommt vom TSV Ofterdingen. Foto: Andreas Ulmer/Eibner

SGM Altingen/Entringen Zugang: Phil Kaltarar (TSG Tübingen) Abgänge: Keine

SGM Dettingen/Glems Zu-/Abgänge: Keine

TSV Eningen Zugänge: Keine Abgänge: Max Bajorat (VfL Pfullingen), Fabian Denzel (TSG Upfingen), Yevhenii Durikhin (SV Croatia Karlsruhe)

TSV Genkingen Zu-/Abgänge: Keine

TSV Gomaringen Zu-/Abgänge: Keine

TSV Hirschau Zugang: Daniel Frank (SV Nehren) Abgänge: Keine

TuS Metzingen Zugänge: Himmet Ismil (Anadolu Reutlingen), Igho Ovchuo (unbekannt), Vincent Kabisch, Joshua Kabisch (beide GSV Maichingen) Abgänge: Panagiotis Delioridis (TSV Sondelfingen), Marcel Schubmann (Young Boys Reutlingen U23)

TSV Ofterdingen Zugänge: Felix Schimanski, Jan Pfannenstil (beide unbekannt) Abgänge: Sotirius Okropiridis (SSV Zuffennhausen), Musa Jallow (SV 03 Tübingen)

SV Pfrondorf Zugänge: Keine Abgang: Malik-Can Kilic (SV 03 Tübingen)

VfL Pfullingen U23 Zugänge: Elias Victor, Bilal Ben Guia (beide SV 03 Tübingen) Abgänge: Keine

SG Reutlingen Zugang: Volkan Salici (Anadolu SV Reutlingen) Abgang: Tobias Burghardt (Spvgg Stetten/Fildern)

TSG Tübingen II Zugänge: Keine Abgang: David Fridrich (FC Schwabing)

SSC Tübingen Zugänge: Ali Hamdar (Croatia Reutlingen), Ron Mika Becker (reaktiviert), Tim Parthenschlager (FC Radolfzell) Abgänge: Keine

SV 03 Tübingen Zugänge: Musa Jallow (TSV Ofterdingen), Malik-Can Kilic (SV Pfrondorf), Valentyn Pavlishchev (VfL Herrenberg), Mika Haensel (FC Bierstadt), Tim Holzwarth (FV Elsenz) Abgänge: Julio Leitao Gourgel (TSG Tübingen), Elias Victor, Bilal Ben Guia (beide VfL Pfullingen U23)

SV Wurmlingen Zu-/Abgänge: Keine

Kreisliga A Reutlingen

Wechselte vom FC Mittelstadt zum SV Walddorf: Laurin Walker. Foto: Joachim Baur Wechselte vom FC Mittelstadt zum SV Walddorf: Laurin Walker. Foto: Joachim Baur

TSV Betzingen Zu-/Abgänge: Keine

SV Degerschlacht Zugang: Kevin Lesener (zuletzt ohne Verein, davor Young Boys Reutlingen) Abgänge: Keine

SGM Dettingen/Glems II Zu-/Abgänge: Keine

SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen Zugänge: Murat Alkan (pausierte, davor TB Kirchentellinsfurt) Abgänge: Keine

TSV Lustnau II Zu-/Abgänge: Keine

FC Mittelstadt Zugänge: Nick Vogelwaid, Marc Sassermann (TSV Sondelfingen II) Abgänge: Laurin Walker (SV Walddorf), Matthis Mohl (SSV Rübgarten)

TSV Oferdingen Zugänge: Christian Lips, Patrick Lips (beide SGM Dettenhausen) Abgänge: Keine

SV Ohmenhausen Zu-/Abgänge: Keine

VfL Pfullingen III Zu-/Abgänge: Keine

Anadolu SV Reutlingen Zugänge: Metecan Ünal (Türkspor Nürtingen), Umutcan Sabir (GSV Hellas Reutlingen), Eros Alexander Peguero Castillo (SV Walddorf) Abgänge: Shkelqim Krasniqi, Can Tepedelen, Mehmet Cakmak, Ehad Maloku, Kadir Özpinar, Harun Suhta (alle Ziel unbekannt), Zaheer Ahmad Zubair (TSG Reutlingen)

Young Boys Reutlingen U23 Zugang: Marcel Schubmann (TuS Metzingen) Abgänge: Keine

SV Rommelsbach Zugänge: Berkay Ersoy (FC Frickenhausen), Hannes Kraft (TV Echterdingen II) Abgang: Nick Grimm (Ziel unbekannt)

TSV Sickenhausen Zu-/Abgänge: Keine

TSV Sondelfingen Zugänge: Panaigiotis Delioridis (TuS Metzingen), Tim Becker (TV Echterdingen) Abgänge: Keine

SV Walddorf Zugänge: Laurin Walker (FC Mittelstadt), Alexander Weber, Lukas Jakob (beide SV Gniebel) Abgang: Eros Alexander Peguero Castillo (Anadolu SV Reutlingen)

Kreisliga A Münsingen

Fabian Denzel (rechts) hat dem TSV Eningen den Rücken gekehrt und läuft künftig für die TSG Upfingen auf. Foto: Joachim Baur Fabian Denzel (rechts) hat dem TSV Eningen den Rücken gekehrt und läuft künftig für die TSG Upfingen auf. Foto: Joachim Baur

SGM Bremelau/Granheim Zugänge: Keine Abgang: Michael Scheu (TSG Upfingen)

FC Engstingen Zu-/Abgänge: Keine Neuer Trainer: Bernd Hirschle (für Volker Schmidt)

SGM Hayingen Zugänge: Lukas Jakober (Spvgg Pflummern-Friedingen), Leutrim Ramadani (pausierte zuletzt, davor TSG Münsingen), Lukas Kroll (pausierte zuletzt, davon SV Litzelstetten) Abgänge: Keine

TSV Holzelfingen Zu-/Abgänge: Keine

SV Hülben Zugang: Nico Hiller (reaktiviert) Abgänge: Marco Berenyi (Spielertrainer, ohne Verein), Marvin Schweizer (Co-Spielertrainer, ohne Verein), Dan Ruben Hummel (TSV Eningen II) Neues Trainer-Duo: Simon Christner, Kevin Steudle

SV Lautertal Zugänge: Edis Schröder (SGM Steinhilben/Trochtelfingen), Luca Kitsch (eigene Jugend) Abgänge: Keine

TSG Münsingen Zugang: Jaen Marie Wriba Abgänge: Marcel Armbruster (TSG Reutlingen), Furkan Keskin (TSG Upfingen)

SGM Oberstetten Zu-/Abgänge: Keine

FC Römerstein Zugänge: Erik Jonathan Valencia Quinonez (Sveti Sava Reutlingen), Kenan Osmanovic (FK Moscanica Sarajevo) Abgänge: Keine

FC Sonnenbühl Zu-/Abgänge: Keine

SGM Steinhilben/Trochtelfingen Zugänge: Keine Abgang: Edis Schröder (SV Lautertal)

TSG Upfingen Zugänge: Fabian Denzel (TSV Eningen), Michael Scheu (SGM Bremelau/Granheim), Furkan Keskin (TSG Münsingen) Abgang: Timo Prieler (FV Bad Urach)

FV Bad Urach Zugang: Timo Prieler (TSG Upfingen) Abgang: Anastasios Kampouridis (GSV Hellas Reutlingen)

TSV Wittlingen Zugang: Erwin Burkhardt (SGM Hengen/Seeburg) Abgänge: Keine

SV Würtingen Zugang: Nico Schwalbe (VfL Munderkingen) Abgänge: Keine

Kreisliga A Tübingen

Stefan Mader (links) kam nicht im Winter, aber wird im Sommer vom Landesligisten SV Nehren zu seinem Heimatverein SGM Mössingen/Belsen als Trainer zurückkehren. Foto: Ralph Kunze/Eibner Stefan Mader (links) kam nicht im Winter, aber wird im Sommer vom Landesligisten SV Nehren zu seinem Heimatverein SGM Mössingen/Belsen als Trainer zurückkehren. Foto: Ralph Kunze/Eibner

Spvgg Bieringen Zu-/Abgänge: Keine

TV Derendingen Zugänge: Alexander Panic (SGM Poltringen/Pfäffingen), Florian Liebig (Trainer beim SV Rohrau) Abgang: Benjamin Scharmatinat (Sportfreunde Dresden-Nord)

TSV Dettingen/Rottenburg Zu-/Abgänge: Keine

TSV Hagelloch Zu-/Abgänge: Keine

SV Hirrlingen Zugang: Tobias Kaufeld (SG Empfingen) Abgänge: Keine

SGM Kiebingen/Bühl Zu-/Abgänge: Keine

TSV Lustnau Zugänge: Andreas Makk (TSG Tübingen II), Ralf Strobel (reaktiviert) Abgänge: Keine

SGM Mössingen/Belsen Zugänge: Devon Ekotto (FV Auenheim), Nils Gallo (Rückkehr nach Auslandssemester), Khalil Mansour (reaktiviert) Abgänge: Keine

SV Neustetten Zu-/Abgänge: Keine

TSV Ofterdingen II Zugang: Luka Barisic (VfB Bodelshausen) Abgänge: Keine

SGM Poltringen/Pfäffingen Zugänge: Keine Abgang: Alexander Panic (TV Derendingen)

FC Rottenburg II Zu-/Abgänge: Keine

SGM Talheim/Öschingen Zugänge: Keine Abgang: Raul Eisenhauer (Auslandssemester)