Talheim/Öschingen und Rottenburg II trennen sich 0:1

ROTTENBURG. Die SGM Talheim/Öschingen ist mit einer 0:1 (0:0)-Niederlage beim FC Rottenburg II in die neue Saison der Tübinger Fußball-Kreisliga A gestartet. "Das war eigentlich eine klassische Nullnummer, Rottenburg hatte am Ende das Quäntchen mehr Glück", bilanzierte Felix Wurster, der Spielertrainer von Talheim/Öschingen. Das Tor des Tages erzielte Mauro Carta in der 73. Spielminute. Für Wurster gibt es in dieser Saison nur ein Ziel: "Wir wollen nicht Letzter werden. Das wird eine ganz schwere Saison für uns, wir hatten bittere Abgänge im Sommer und aktuell noch viele Urlauber und Verletzte. (dom)