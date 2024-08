Der SSV Ulm 1846 Fussball hat eine der größten Comeback-Storys in der Geschichte des deutschen Profi-Fußballs geschrieben und ist nach 23 Jahren zurück in der 2. Bundesliga. Kapitän Johannes Reichert spricht vor dem Saisonauftakt im exklusiven GEA-Interview.

SSV Ulms Kapitän Johannes Reichert feiert mit den Fans den zweiten Aufstieg in zwei Jahren. Foto: Harry Langer/dpa SSV Ulms Kapitän Johannes Reichert feiert mit den Fans den zweiten Aufstieg in zwei Jahren. Foto: Harry Langer/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.