SSV Reutlingen verpflichtet Abwehr-Talent und verlängert mit Stammspieler

Sladan Puseljic (rechts) soll die Abwehr des SSV Reutlingen verstärken. Stammspieler Kevin Founes (links) bleibt auch nächste Saison für den Club am Ball.

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen verpflichtet Sladan Puseljic, einen talentierten 18-jährigen Innenverteidiger. Das gibt der Fußball-Oberligist in einer Pressemitteilung bekannt. Puseljic ist 1,95 Meter groß und beidfüßig. Zuletzt spielte er beim FC Memmingen in der U19-Bayernliga und zuvor in der Jugend des SSV Ulm. »Reutlingen ist ein Traditionsverein mit großer Zuschauerschaft. Ich freue mich auf die neue Herausforderung«, sagth Puseljic.

Sportvorstand Christian Grießer betont die Notwendigkeit dieser Nachverpflichtung: »Aufgrund der Kreuzbandverletzung von Donat Morina, mussten wir im Abwehrverbund nachlegen. Sladan ist physisch schon sehr weit und hat in der Hinrunde sieben Kopfballtore erzielt.«

Vertragsverlängerung mit Kevin Founes

Darüber hinaus gibt der SSV die Vertragsverlängerung mit Kevin Founes bekannt. Der 20-jährige Linksfuß, der seit der D-Jugend alle Jugendteams beim SSV Reutlingen durchlief und sich in der aktuellen Saison zu einer Stammkraft im Oberligateam entwickelt hat, erhält frühzeitig ein neues Arbeitspapier für die Saison 2024/25.

»Ich freue mich, dass ich in der kommenden Saison erneut das SSV-Trikot tragen werde. Ich bin hoch motiviert, mit dem SSV Richtung höheren Ligen zu gehen, um der professionellen Infrastruktur, der Stadt Reutlingen und natürlich den treuen SSV-Fans endlich wieder gerecht zu werden«, sagt Founes. Er gibt sich kämpferisch: »Jetzt werden wir zunächst natürlich erst einmal alles geben, um aus dem Tabellenkeller zu kommen und die Liga zu halten.« Aktuell rangiert der SSV in der Oberliga auf Platz 15 von 18.

Christian Grießer sagt zur Vertragsverlängerung mit Founes: »Kevin hat sich in seiner ersten Saison hervorragend präsentiert und ist sportlich wie menschlich eine wichtige Stütze unseres Teams. Daher sind wir sehr froh darüber, dass er auch in der kommenden Saison für unseren SSV auflaufen wird.« (pm)