SSV-Reutlingen-Kicker Denis Lübke wechselt zum 1. Göppinger SV

REUTLINGEN. Dass Denis Lübke den Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen verlassen wird, ist schon längere Zeit bekannt. Nun steht fest, für welchen Verein der 31-Jährige nächste Saison aufläuft. Lübke schließt sich dem Regionalliga-Aufsteiger 1. Göppinger SV an. Lübke kam als A-Jugendlicher von der SV Böblingen zum Kreuzeiche-Club. Er absolvierte für den SSV 208 Pflichtspiele, davon 186 in der Oberliga. Vergangene Runde durfte er sich die Kapitänsbinde überstreifen.

Lübke sei bekannt für seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke, Eigenschaften, die ihn zu einem wertvollen Spieler in der Abwehr machen. Seine Vielseitigkeit erlaube es ihm, in verschiedenen defensiven Positionen eingesetzt zu werden, heißt es in einer Mitteilung des Göppinger Vereins. Lübke trifft in Göppingen auf seine ehemaligen Reutlinger Mitspieler Janick Schramm, Filip Milisic, Samuel Mayer und Max Hölzli. (GEA)