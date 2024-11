SSV A-Junioren: Traum von der Bundesliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Traum von der Bundesliga lebt. Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen sind nach dem 6:1 (2:0)-Sieg gegen den TuS Ergenzingen weiterhin Tabellenführer in der Oberliga. 21 Punkte aus neun Spielen haben die Schützlinge von Trainer Maik Stingel eingeheimst, der Zweite SG Großaspach hat in acht Partien 19 Zähler geholt und kann den SSV noch überholen. Nach der Vorrunde wird abgerechnet – der Erste darf nach der Winterpause in der Bundesliga mitmischen. Gegen Ergenzingen hatten die Reutlinger mit Henoch Grauer, Maxim Schmalz und Noah-Elias Maurer drei Zweifach-Torschützen.

»Ich bin rundum zufrieden«, sagt Christian Grießer, der Sportliche Leiter des SSV, bei einem Blick auf die Jugendteams. Die A-Junioren führen die Tabelle der Oberliga an, die zweite Garde der A-Junioren (Altersstufe U 18) liegt als Aufsteiger in der Verbandsstaffel auf Platz zwei, die B-Junioren sind in der Oberliga Achter, die U 16 führt die Tabelle der Verbandsstaffel an und die C-Junioren sind Spitzenreiter in der Oberliga.

Die in der Verbandsstaffel angesiedelten A-Junioren des VfL Pfullingen mussten sich beim Tabellendritten TSG Balingen mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Albi Gjinollari brachte den an vorletzter Stelle rangierenden VfL in Führung, ehe die Konzentration nachließ. Die Verbandsstaffel-B-Junioren des VfL Pfullingen haben ihre Durststrecke mit zwei Niederlagen in Folge überwunden und den VfL Kirchheim mit 2:0 (1:0) bezwungen. Die Pfullinger präsentierten sich zweikampfstark und taktisch klug. Luca Baum und Kristian Matic trafen. (GEA)