SSV-A-Junioren in letzter Minute

REUTLINGEN. Die in der Oberliga um Punkte kämpfenden Nachwuchs-Fußballer des SSV Reutlingen waren allesamt siegreich. Mehr noch: Die A- und C-Junioren stehen an der Tabellenspitze. Das von Maik Stingel trainierte A-Junioren-Team gewann das Spitzenspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 2:1 (1:1). Noah-Elias Maurer brachte den SSV, der auf neun verletzte Spieler verzichten musste, in Führung. Nach dem Ausgleichstreffer per Handelfmeter waren die Reutlinger tonangebend, nach der Pause sprangen aber kaum Chancen heraus. In der vierten Nachspielminute schließlich wuchtete Marko Zrilic den Ball nach einer Ecke per Kopf zum 2:1-Siegtreffer in die Maschen. Die SSV-B-Junioren gewann gegen die SG Großaspach 5:2 (2.1) und ist nun Sechster. Die C-Junioren setzten sich beim FSV Hollenbach mit 5:1 (4:0) durch.

Sieg und Niederlage für die Verbandsstaffel-Teams des VfL Pfullingen. Die A-Junioren gewannen das Kellerduell gegen den SV Fellbach mit 3:2 (2:1). Das Pfullinger B-Junioren-Team kassierte beim 3:5 (1:3) in Fellbach die zweite Niederlage in Folge. »Ich bin aber sicher, dass wir aus dieser schlechten Phase bald rauskommen«, sagt Trainer Alex Tadic. (GEA)