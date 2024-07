Sportwoche der SG Reutlingen geht in die 48. Runde, doch es fehlen Teams

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ab diesem Freitag, 26. Juli, gibt es wieder Fußball nonstop bei der Sportwoche der SG Reutlingen in Orschel-Hagen. Als Titelverteidiger startetet der gastgebende Club im Seewaldstadion. Die Veranstalter um Alexander Röstel und Thomas Angerbauer freuen sich auf die bereits 48. Austragung des »ältesten und traditionsreichsten Fußballturnieres in Reutlingen«, wie sie es bezeichnen. Was beide allerdings enttäuscht: In in diesem Jahr bewerben sich nur acht Mannschaften um den begehrten Titel. Im Vorjahr waren es noch zehn, davor zwölf.

»Das ist aus meiner Sicht ein bisschen schade«, betont Röstel. Denn im Prinzip ist das Konzept denkbar einfach. »Du kommst, spielst, bekommst Trinkwasser gestellt und musst dich nicht mal um einen Schiedsrichter kümmern.« Danach gibt's eine Wurst, ein Bier und gute Gespräche. Denn nicht nur die Konkurrenz steht im Fokus, sondern auch das gemeinsame Miteinander. Also eigentlich ein gutes Komplettpaket. Deshalb kann sich Röstel auch nicht genau erklären, warum die Teams fernbleiben.

Eines aber ist klar: Den Spaß an der Sache lässt sich bei der SG Reutlingen niemand nehmen. »Wir machen weiter, denn wir wollen natürlich die 50 Jahre voll bekommen.« Und so hoffen alle Beteiligten auf zahlreiche Zuschauer.

Der Startschuss fällt am Freitag um 18 Uhr mit der Partie des Gastgebers gegen die U23 der Young Boys. Auch der TSV Sondelfingen, der VfL Pfullingen U19, der SV Walddorf, der SV Rommelsbach, der TSV Mähringen und eine zweite Auswahl der Heimmannschaft treten an. (GEA)