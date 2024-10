Die Young Boys Reutlingen kassieren in der Nachspielzeit den Nackenschlag und verlieren gegen den FC Holzhausen mit 0:1. Trotz des späten Gegentores zeigte die Partie die positive Entwicklung des Verbandsliga-Aufsteigers in den vergangenen Monaten

Reutlingens Savas Ioannidis (rechts) versucht Oliver Grathwol vom FC Holzhausen zu stoppen. Foto: Eibner-Pressefoto/Tobias Baur Reutlingens Savas Ioannidis (rechts) versucht Oliver Grathwol vom FC Holzhausen zu stoppen. Foto: Eibner-Pressefoto/Tobias Baur

