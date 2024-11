Sondelfinger Frauen für das Derby gerüstet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Jetzt freuen wir uns auf das Derby«, sagte Trainer Petros Tengelidis nach dem 4:1 (2:1)-Sieg der Landesliga-Fußballerinnen des TSV Sondelfingen gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen. Für Sondelfingen war’s der vierte Sieg in Folge und der Sprung auf Platz drei in der Tabelle. Am Sonntag (13 Uhr) kommt es zum Duell zwischen dem ungeschlagenen Zweiten TSV Lustnau und Sondelfingen. »Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und souverän gewonnen«, lobte Tengelidis seine Schützlinge. Luisa Franzmann, Anna Grüninger, Jule Bieber per Strafstoß (nach Foul an Grüninger) und Louisa Teufel mit ihrem neunten Saisontreffer waren für Sondelfingen erfolgreich. Der TSV Lustnau bezwang den SV Oberreichenbach mit 2:0 (1:0). Es war ein Spiel auf ein Tor, bei dem Lustnau noch zwei Lattentreffer hatte. »Wir haben geduldig und kontrolliert gegen eine massive Defensive gespielt«, berichtete Trainer Frieder Erne. (kre)