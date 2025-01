SG Reutlingen scheitert im Mössinger Turnier erst im Finale

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Es sollte einen Premieren-Gewinner geben. Das war schon vor dem Finale des Tagblatt-Hallenfußballturniers in der Mössinger Steinlachhalle klar. Die beiden Finalisten TSV Hirschau und SG Reutlingen agierten in den regulären zehn Minuten auf Augenhöhe, sodass die Entscheidung im Duell der beiden Bezirksligisten erst in der vierminütigen Nachspielzeit fiel. Durch einen 6:3-Erfolg durfte sich am Samstagabend die Mannschaft um Spielertrainer Marco Calderaro in die lange Liste der Sieger eintragen. Hirschau hatte tags zuvor schon den Stäble-Cup in Remmingsheim gewonnen. Beide Finalisten hatte ihre Vorrunden jeweils mit »nur« sieben Punkten aus vier Spielen überstanden.

Im Tagblatt-Finale vor 450 Zuschauern schoss auch TSV-Torwart Vincent Stenzel eines seiner insgesamt vier Tore. Aus den Händen von Mössingens Oberbürgermeister Michael Bulander nahm der Bezirksliga-Tabellenvierte den riesigen Wanderpokal in Empfang. Der dritte Platz wurde nicht ausgespielt. Die TSG Tübingen II (0:1 gegen die SG) und Croatia Reutlingen (1:3 gegen Hirschau) hatten ihre Halbfinales verloren.

Nehrens Binder Torschützenkönig

26 Mannschaften gingen bei der 40. Auflage des Traditionsturniers mit Rundum-Bande an den Start. Zum Torschützenkönig avancierte Marco Binder vom Titelverteidiger SV Nehren mit 10 Treffern - in der laufenden Landesliga-Saison kam er übrigens erst auf einen. Ohne Punktverlust jeweils als Erster der Vor- und Hauptrunde weitergekommen bedeutete ein 2:3 gegen die SG das Viertelfinal-Aus für die Steinlachtäler.

Croatia war sogar mit zwei Mannschaften angereist. Die U 23 verabschiedete sich mit einem dritten Platz in der Hauptrundengruppe A. Das Landesliga-Team schaffte nach Rang eins seiner Vorrundengruppe und Platz zwei in der Hauptrundengruppe C durch ein 5:4 im Zehn-Meter-Schießen des Viertelfinales gegen den Reutlinger A-Liga-Spitzenreiter SV Walddorf den Einzug in die Vorschlussrunde. Da war für die Kroaten dann trotz starker Leistung gegen den späteren Turniersieger Schluss. Dem diesjährigen Gastgeber SGM Mössingen/Belsen gelang mit beiden ins Rennen gegangenen Teams der Einzug in die Hauptrunde, wo dann allerdings für beide das Turnier beendet war. (GEA)