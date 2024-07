Pokal-Aus beim Angstgegner: VfL Pfullingen verliert in Nagold mit 0:1

Bitte aktivieren Sie Javascript

NAGOLD. Der VfL Nagold ist kein gutes Pflaster für uns", stellte Timo Schyska, seines Zeichens beim Fußball-Verbandsligisten VfL Pfullingen Vorstandsmitglied und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, gestern Abend zerknirscht fest. Wieder einmal haben die Echazstädter ein Pflichtspiel gegen Nagold verloren. In der ersten WFV-Pokalrunde zog Pfullingen vor 160 Zuschauern im Nagolder Fleckenstein-Stadion mit 0:1 (0:0) den Kürzeren. In einer chancenarmen Partie erzielte der eingewechselte Berk Özhan in der 82. Minute das Tor des Abends für den Landesliga-Vertreter.

Bereits nach fünf Spielminuten musste die Begegnung wegen eines Gewitters für 20 Minuten unterbrochen werden. »Danach haben sich beide Mannschaften neutralisiert«, berichtete Schyska von einer extrem chancenarmen Partie. Bei den Pfullingern hapert es vor allem im Angriffsspiel, was auch schon in den Testspielen in Böblingen (1:0-Sieg) und gegen den SSC Tübingen (1:1) sichtbar wurde. Trainer Yasin Yilmaz musste auf Kapitän Matthias Dünkel, Roman Schubmann und Keeper Martin Welsch verzichten und schickte eine sehr junge Truppe aufs Feld. »Von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen«, urteilte Schyska. Die Pfullinger können sich nun mit voller Kraft in die Rest-Vorbereitung für die Punkterunde stürzen, die am Samstag, 17. August, mit der Partie beim TV Echterdingen beginnt. (kre)