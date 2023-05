Patrick Vuc wechselt vom SSV Reutlingen zur U23 des VfB Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Überraschende Neuigkeiten aus der Fußball-Region. Mittelstürmer Patrick Vuc, der aktuell noch für die A-Junioren des SSV Reutlingen in der Bundesliga spielt, geht ab der kommenden Saison für die U23 des VfB Stuttgart in der Regionalliga Südwest auf Torejagd. Der 19-Jährige zählt bei der Reutlinger U19 zu den absoluten Leistungsträgern und absolvierte in der aktuellen Saison alle 16 Bundesliga-Spiele, in denen ihm fünf Treffer und eine Vorlage gelangen. Mitte März gab der 1,90 Meter große Angreifer zudem sein Debüt im Aktivenbereich für Oberligist SSV Reutlingen bei der 1:5-Niederlage gegen den ATSV Mutschelbach.

Nach GEA-Informationen stand Vuc seit längerer Zeit auf dem Zettel des VfB Stuttgart. Nun also der Wechsel. »Als der Anruf kam, wusste ich gleich, dass ich zum VfB möchte. Ich habe mich direkt wohlgefühlt bei den Gesprächen. Meine Familie und ich wurden sehr herzlich empfangen. Ich empfinde großen Stolz, ab der kommenden Saison das Trikot mit dem roten Brustring tragen zu dürfen«, sagte Vuc dem GEA.

Auch ein Verbleib beim SSV Reutlingen soll bis zuletzt eine ernstzunehmende Option gewesen sein. Der junge Angreifer, der erst im vergangenen Sommer aus der Jugend des SV Böblingen an die Kreuzeiche kam, hat einen Traum: »Ich möchte Profi-Fußballer werden.« Diesem Ziel ist er nun einen entscheidenden Schritt näher gekommen. (GEA)