Der Württembergische Fußballverband hat umstrukturiert. Künftig gibt es nur noch drei anstatt vier Landesligen. Aus dem Bezirk Alb gehen in Staffel drei der SV Nehren, SV Croatia Reutlingen und der FC Rottenburg an den Start.

Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. Foto: Jaspersen/dpa Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. Foto: Jaspersen/dpa

