Nach nur zwei Spieltagen: TSV Eningen stellt Trainer frei

Dzemal Morankic, hier noch als Spieler für den SV Ohmenhausen am Ball, muss nach zwei Spieltagen als Trainer des TSV Eningen gehen.

ENINGEN. Der TSV Eningen hat sich von Trainer Dzemal Morankic getrennt, der erst im Sommer seine neue Aufgabe beim Fußball-Bezirksligisten angetreten hatte. Völlig überraschend ist dieser Schritt deshalb, weil im Bezirksoberhaus erst zwei Spieltage absolviert sind. Doch »die nicht zufriedenstellende Sommervorbereitung in Verbindung mit dem schwachen Saisonstart ohne Punkte und einem Torverhältnis von 1:10 sowie dem frühen Aus im Bezirkspokal haben die Verantwortlichen dazu veranlasst, bereits früh in der Runde die Reißleine zu ziehen«, teilte der Verein am Montagmittag auf Instagram mit.

»Wir bedauern die Trennung von Dzemal sehr und wünschen ihm auf seinem weiteren sportlichen Weg alles Gute, haben jedoch keine andere Möglichkeit gesehen, als mit dieser ungewöhnlich frühen Freistellung dem negativem Trend entgegenzuwirken«, sagte Abteilungsleiter Alexander Kuhnke. Bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist, werden Lukas Koschmieder und Marcel Stannull das Kommando übernehmen. (GEA)