Miroslav Klose holt Kusterdinger Jens Bauer als Co-Trainer zum 1. FC Nürnberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRNBERG. Jens Bauer macht den nächsten großen Schritt in seiner noch jungen Trainer-Karriere. Der 32-jährige Kusterdinger wird in der kommenden Saison Assistenztrainer von Miroslav Klose beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der deutsche WM-Rekordtorschütze wurde in der vergangenen Woche als neuer Chefcoach des fränkischen Traditionsclubs vorgestellt. Beide kennen sich vom Fußballlehrer-Lehrgang, den sie im Jahr 2020 gemeinsam absolvierten. Bauer war zuletzt als Co-Trainer bei der deutschen U 18-Nationalmannschaft tätig. Im vergangenen Jahr feierte der Kusterdinger den größten Erfolg seiner Karriere, als er an der Seite seiner Trainerkollegen Christian Wück und Rainer Zietsch den EM-Titel mit dem U 17-Nationalteam holte.

Seine Coaching-Karriere im Aktivenbereich startete Bauer, der zwischen 2010 und 2016 auch als Trainer am DFB-Stützpunkt in Reutlingen gearbeitet hatte, im Jahr 2011 als Spielertrainer beim FC Mittelstadt. 2015 ging es für den ehemaligen Torwart zum damaligen Reutlinger A-Ligisten TSV Eningen, den er ebenfalls als Spielercoach betreute. In dieser Zeit wurde der 1. FC Heidenheim auf den gebürtigen Reutlinger aufmerksam. 2016 wechselte Bauer in das Nachwuchsleistungszentrum des heutigen Bundesligisten von der Ostalb. Nur ein Jahr später übernahm er das U19-Bundesligateam der Heidenheimer, die er insgesamt vier Jahre lang trainierte. 2021 folgte schließlich der Schritt zum Deutschen-Fußball-Bund. (GEA)