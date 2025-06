Marco Gaiser wechselt vom SSV Reutlingen zu den Young Boys

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Young Boys Reutlingen haben nach GEA-Infos den nächsten Top-Transfer unter Dach und Fach gebracht. Es ist ein Transfer mit einem Ausrufezeichen. Routinier Marco Gaiser soll den Fußball-Verbandsligist und das Team von Trainer Volker Grimminger verstärken. Der 32-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren beim Stadtrivalen SSV Reutlingen und kam letzte Saison auf 22 Oberliga-Einsätze für die Nullfünfer. Das Problem: Immer wieder wurde er von Verletzungen ausgebremst.

Vor seiner Zeit beim Kreuzeiche-Club lief der zweikampfstarke und 1,87 Meter große defensive Mittelfeldspieler für die TSG Balingen, den FC 08 Homburg und die Stuttgarter Kickers auf. Gaiser spielte in seiner bisherigen Laufbahn 98 Mal in der Regionalliga und blickt zudem auf 16 Einsätze in der 3. Liga. Er bringt damit reichlich Erfahrung und eine hohe individuelle Qualität ins Team der Young Boys.

Ebenfalls wichtig: Top-Stürmer Adil Iggoute, der in der Winterpause aus den USA kam und auf Anhieb voll einschlug, wird auch in der kommenden Saison für die Young Boys auflaufen. Die Reutlinger starten am kommenden Mittwoch, den 2. Juli, in die Vorbereitung. (GEA)