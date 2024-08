Münsinger A-Liga: Vorfreude beim TSV Holzelfingen und SV Würtingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der TSV Holzelfingen und der SV Würtingen, die beiden Aufsteiger, starten am Sonntag mit großer Vorfreude in der Münsinger Fußball-Kreisliga-A-Saison. »Das Jahr in der B-Liga hat uns gut getan«, sagt Holzelfingens Trainer Sven Bahnmüller. »Wir konnten Selbstbewusstsein tanken und sind als Team noch enger zusammengerückt.«

Der 43 Jahre alte Coach muss zwar den Abgang einiger Leistungsträger verkraften, sieht aber bei seiner jungen Mannschaft großes Steigerungspotenzial. Holzelfingen ist vor einem Jahr gemeinsam mit Würtingen abgestiegen. Vergangene Runde wurden beide Vereine B-Liga-Meister.

»Wir fiebern der neuen Runde entgegen«, betont Würtingens Trainer Peter Konietzny. Die Zugänge Florian Christner und Nikolai Bilak, die von der SGM Kohlstetten/Gächingen kamen, hätten sich »gut eingefügt«. Vor der Partie am Sonntag gegen Engstingen plagen die St. Johanner allerdings Verletzungssorgen. »Uns fehlen voraussichtlich fünf Stammspieler«, so der 41 Jahre alte Konietzny. (GEA)