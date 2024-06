Letzte Entscheidungen in Reutlinger A-Liga vertagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Anstatt angespannte Spieler und Zuschauer fand man vielerorts nur gähnende Leere am vergangenen Samstag auf den Sportplätzen der Reutlinger A-Liga vor. Die Regenmassen der letzten Tage hat einigen Plätzen zugesetzt. Das hatte vier Spielverlegungen zur Folge. »Nach Rücksprache mit den Dettingern stellte sich der Platz als nicht bespielbar heraus«, sagte Staffelleiter Klaus Rapp. Im Laufe des Tages vermeldete auch der SV Ohmenhausen, dass auf deren Platz kein Spiel stattfinden könne. Da die SGM Dettingen/Glems II, der TSV Pliezhausen und der SV Ohmenhausen am letzten Spieltag noch um den Klassenverbleib konkurrieren, müssen laut Statuten, wenn eine Partie ausfällt, die übrigen Spiele verschoben werden. Das Heimrecht zu tauschen ist hierbei nicht zulässig.

»Das ist natürlich unglücklich, da verstehe ich auch den Unmut der Pliezhäuser. Jedoch muss ich mich an die Regeln halten«, sagte Rapp. Die vier Partien wurden auf Mittwoch, 5. Juni (19 Uhr) verlegt. Einen Vorteil könnte die Spielverlegung für alle Beteiligten haben. Da der Spielausschuss am Sonntagmorgen unter anderem zur Abstiegsregelung in der Reutlinger A-Liga tagte, herrscht nun Gewissheit über die Anzahl der Absteiger. »Es werden vier Mannschaften absteigen, das ist Fakt«, erklärte Rapp.

Aufstockung auf 16 Mannschaften

Da der TSV Lustnau II B-Liga-Meister wurde und nicht in die gleiche Staffel wie die erste Mannschaft aufsteigen kann, kommt das Team voraussichtlich nach Reutlingen. »Dann wären es 16 Mannschaften in der Reutlinger A-Liga. Wir werden jedoch Mails an die Vereine schicken, wobei wir ein Team suchen, das freiwillig in Tübingen startet«. Bleiben es 16 Teams, steigt nächstes Jahr ein zusätzlicher Verein ab.

Regulär ausgetragen wurden lediglich drei Partien. Der SV Walddorf verabschiedete sich mit einem 5:3-Sieg beim SV Sveti Sava Reutlingen aus der A-Liga. Der SV Rommelsbach gewann beim TSV Betzingen mit 2:1. Der TSV Oferdingen beendete die Saison nach langer Schwächeperiode beim 5:1-Auswärtssieg bei getauschtem Heimrecht gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen positiv. (GEA)