Landesligist Croatia Reutlingen mit Fehlstart in die Saison

SEEDORF. Landesligist Croatia Reutlingen ist mit einer 0:3 (0:1)-Niederlage beim SV Seedorf in die Saison gestartet. »Man darf das nicht überbewerten, aber wir haben verdient verloren«, resümierte Croatia-Präsident Nikola Solic. Dabei begannen die Gäste stark. Nach wenigen Minuten tauchte Demir Martinovic frei vor Seedorfs Schlussmann Moritz Karcher auf, dieser aber vereitelte die Großchance. Weitere Distanzschüsse verfehlten aus Croatia-Sicht knapp ihr Ziel und so waren es die Gastgeber, die mit ihrer ersten Chance in Führung gingen. Mario Grimmeißen traf sehenswert aus der Distanz.

Die Elf von Trainer Ferudun Sentürk zeigte sich in ihren Offensivbemühungen zu umständlich und produzierte Fehler, die Seedorf ausnutzte. Per Konter nach einem Ballverlust stellte Jonas Haag auf 2:0, ehe er aus der eigenen Hälfte per Distanzschuss Keeper Kevin Cröni zum 3:0 überwand. »Zu komplex, zu überhastet. Das war in Summe zu wenig«, fasste Solic zusammen. (leo)