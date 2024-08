Landesliga: Großer Jubel Bei Croatia Reutlingen dank Köse

Erzielt den Siegtreffer in der 88. Minute für Croatia Reutlingen: Emre Köse. FOTO: ROSENFELD/EIBNER

REUTLINGEN. Der Jubel kannte keine Grenzen, als Emre Köse den 2:1-Siegtreffer für Landesligist Croatia Reutlingen gegen den BSV Schwenningen erzielte. Ein Freistoß, getreten von Edis Sentürk landete im Getümmel und schließlich wuchtete Köse zwei Minuten vor Schluss den Ball ins Netz. »Ich habe immer dran geglaubt, da wir die bessere Mannschaft waren. Dennoch war das natürlich sehr emotional«, fasste Croatia-Präsident Nikola Solic den ersten Saisonsieg zusammen. Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an. Jedoch fehlte beim letzten Pass oft die Genauigkeit. Direkt nach dem Wiederanpfiff aber sorgte Semih Özdemir für die Führung der Reutlinger.

Ein Fehler in der Absprache zwischen Torhüter Nico Coconcelli und Verteidiger Marcel Schreyer wurde in der 77. Minute zum Geschenk, das Marcel Becker zu nutzen wusste. Croatia aber blieb dran und belohnte sich durch Köse. »Die Jungs machen es sich zu kompliziert. Wenn wir unsere Chancen besser ausspielen, herrscht früher Klarheit«, sagte Solic.

Der erste Saisonsieg sorgt aber erstmal für die nötige Ruhe am Dietweg. Der jungen Mannschaft merkt man die fehlende Erfahrung an. Zudem ist der Kader aufgrund von Verletzungen und Urlaubern noch nicht komplett. »Wir müssen den Schwung nun mitnehmen. In den kommenden Spielen können wir die nächsten Schritte machen und uns Selbstvertrauen holen«, erklärt der Präsident weiter. (GEA)