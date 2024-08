Kreisliga B: TSV Mägerkingen spielt Unentschieden zum Saisonauftakt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÄGERKINGEN. In der Kreisliga B (Bezirk Oberschwaben) startete der TSV Mägerkingen mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen die SGM Altshaussen/Ebenweiler II in die Saison. »Das Remis geht in Ordnung. Wir waren in der ersten, Altshausen in der zweiten Halbzeit besser«, sagte der spielende Abteilungsleiter Michael Gühring. Manuel Frank brachte Mägerkingen in Führung, kurz nach der Pause vergab Gühring die große Chance zum 2:0. Mägerkingen, in der Vorsaison Siebter, möchte in dieser Runde erneut in diesen Gefilden mitmischen. Aber: Mit Emanuel Mader (FC Sonnenbühl), Dominik Saile (SV Rangendingen) und Benny Pfeiffer (hörte auf) hat der Turn- und Sportverein drei Stammkräfte verloren. Auf der Zugangsseite tauchen vier Akteure aus der Jugend auf. »Das sind alles Kandidaten für unsere Erste«, erklärt Gühring, »wir wollen den Weg mit der eigenen Jugend weitergehen«. (GEA)