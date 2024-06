Bleibt der SV 03 Tübingen doch noch in der Fußball-Landesliga und die TSG Upfingen in der Bezirksliga? Da es sich in dieser Saison um ein Ausnahme-Jahr handelt, sollte der Verband über seinen Schatten springen und im Sinne der Vereine entscheiden, meint GEA-Sportchef Manfred Kretschmer.

Jochen Katzmaier (links) von der TSG Upfingen hofft auf den Verbleib in der Bezirksliga. Rechts: Marco Wanes von der TuS Metzingen. Foto: JoBaur Jochen Katzmaier (links) von der TSG Upfingen hofft auf den Verbleib in der Bezirksliga. Rechts: Marco Wanes von der TuS Metzingen. Foto: JoBaur

