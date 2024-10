Großer Aufmarsch beim Tübinger Torwart-Tag

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Großer Aufmarsch am Institut für Sportwissenschaft in Tübingen (IfS): 90 Fußball-Torhüter, 18 Stützpunkttrainer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Bundes-Torwarttrainer Andreas Kronenberg waren beim dritten Tübinger Torwart-Tag anwesend.

Dieser Torwart Tag zielt auf eine Förderung von Torhütertalenten ab, die bereits einem DFB-Stützpunkt in der Region zugehörig sind. Die Förderung erfolgte im Rahmen von zwei Trainingseinheiten in Kleingruppen. Kronenberg begleitete das Training und stand für einen Austausch mit den Trainern zur Verfügung. Der in Basel geborene Kronenberg, der für die Schweiz drei U 21-Junioren-Länderspiele absolvierte, coachte die Nachwuchskeeper von Bayern München (2008 bis 2010) und VfB Stuttgart (2010/11), ehe er elf Jahre für den SC Freiburg tätig war. Seit August 2021 ist der 50-Jährige Torhütertrainer des deutschen Nationalteams. Als Aktiver hütete er in der Regional- und Oberliga das Gehäuse von Ditzingen, Burghausen und Pfullendorf. (GEA)