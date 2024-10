Ex-SSV-Trainer Albert Lennerth soll Bezirksligist SV Zainingen übernehmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Trainer-Hammer in der Fußball-Bezirksliga. Erst in der vergangenen Woche gab der SV Zainingen bekannt, dass Chefcoach Michael Kleih nach einer sportlichen Talfahrt mit sofortiger Wirkung freigestellt wird. Interimsweise übernahm vorerst der bisherige spielende Co-Trainer Sebastian Schneider das Kommando. Nun hat der Verein offenbar die Nachfolge von Kleih geregelt. Es ist ein Name, der es in sich hat.

Nach GEA-Informationen wird der am heutigen Donnerstag 52 Jahre alt gewordene Albert Lennerth der neue starke Mann an der Seitenline in Zainingen. Lennerth ist in der Region ein sehr bekanntes Gesicht. Schließlich trainierte der in Eningen wohnende A-Lizenz-Inhaber 2022 den Oberligisten SSV Reutlingen in 35 Partien erfolgreich. Nachdem sich die Wege Ende Dezember 2022 überraschend trennten, übernahm Lennerth wenige Monate später, zur Saison 2023/24, die U 17 der Stuttgarter Kickers. Seit Ende Juni war er ohne Verein. Der Vertrag ist nach GEA-Informationen noch nicht final unterschrieben. Doch alle Zeichen sprechen dafür, dass Albert Lennerth nach einer kleinen Pause künftig wieder als Trainer arbeitet. Beim Bezirksligisten SV Zainingen. (GEA)