In der Saison 2015/16 fungierte Jens Bauer als Spielertrainer beim TSV Eningen. Im Team stand damals auch Paul Stingel. Der Sportvorstand des VfL Pfullingen erinnert sich an die Zeit unter dem Kusterdinger und heutigen Co-Trainer des 1. FC Nürnberg zurück.

Jens Bauer: 2015 noch im Dress des TSV Eningen. Foto: Juergen Langer Jens Bauer: 2015 noch im Dress des TSV Eningen. Foto: Juergen Langer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.