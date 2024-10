Erster Sieg für den SV Würtingen in der A-Liga Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Nach einigen wackeligen Vorstellungen in den vergangenen Wochen, fanden die Fußballer des FC Sonnenbühl mit einem 1:0-Sieg gegen den FV Bad Urach wieder in die Erfolgsspur und bleiben ganz nah an der Tabellenspitze dran. »Nach den letzten Ergebnissen war das ein ganz wichtiger Sieg für uns«, meinte Trainer Sascha Flaig. »Zwar haben wir einige gute Chancen liegen gelassen, doch wir standen in der Defensive sehr stabil und haben verdient die drei Punkte mitgenommen.« Das Goldene Tor erzielte Goalgetter Simeon Müller zehn Minuten vor Feierabend.

Beim SV Würtingen platzte ausgerechnet an Kirbe der Knoten. Dem SVW gelang die erste dreifache Punktausbeute der Saison – gegen Schlusslicht TSG Münsingen gab’s ein 4:1. »Wir wussten heute, um was es geht und sind so auch ins Spiel gegangen«, sagte Würtingens Trainer Peter Konietzny. »Nach dem 1:1 haben wir die Köpfe nicht in den Sand gesteckt und gingen relativ schnell wieder in Führung. Danach ging es nur noch darum, nichts mehr zuzulassen und die drei Punkte auf jeden Fall bei uns zu behalten.«

Die SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten musste sich im Heimspiel gegen den TSV Holzelfingen überraschend deutlich mit 0:3 geschlagen geben. »Wir haben nicht in die Begegnung gefunden und konnten so unser Spiel nicht aufziehen«, meinte ein frustrierter Ivan Mravunac, Trainer der Hayinger, und fügte an: »Defensiv waren wir sehr unkonzentriert und haben den Gegner damit motiviert, uns hoch zu pressen.« Die Holzelfinger Schützlinge von Trainer Sven Bahnmüller kommen immer besser in Fahrt. Der Aufsteiger zog mit diesem Sieg in der Tabelle an den Hayingern vorbei.

SV Lautertal siegt im Endspurt

Auf dem Papier ist die SGM Steinhilben/Trochtelfingen beim 1:5 gegen die SGM Bremelau/Granheim unter die Räder gekommen, doch in der ersten Halbzeit präsentierten sich die Jungs von Übungsleiter Andreas Vogel bärenstark und gingen durch Pascal Geiselhart sogar in Führung. »Die erste Hälfte war auf Augenhöhe und wir gingen durch ein schön herausgespieltes Tor in Front«, berichtete Spielleiter Jan Burkhart. »Der Gegner kam dann sehr stark aus der Pause und schoss verdient das 2:1. Nach dem dritten Gegentor ging bei uns nichts mehr.« Die erste Halbzeit machte Burkhart aber »Hoffnung für die kommenden Aufgaben«.

Bis zehn Minuten vor Schluss führte die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten beim favorisierten SV Lautertal, mussten sich letztlich aber doch mit 1:2 geschlagen geben. Trainer Ralf Tress zeigte sich verärgert: »Das Spiel wurde von beiden Teams hart geführt und lange Bälle waren das probate Mittel. Wir hatten insgesamt zwar die besseren Tormöglichkeiten, doch der gegnerische Torhüter parierte gut. Durch zwei unnötige Standardsituationen verloren wir dann das Spiel.«

Mit 1:4 (0:2) ging der FC Engstingen im Duell gegen den TSG Upfingen als Verlierer vom Platz. Trainer Volker Schmidt zeigte sich nach dem Spiel zynisch: »Dinner for One lässt grüßen. Wir haben gut mitgespielt, doch das Ergebnis lässt zu wünschen übrig – und auch tabellarisch stehen wir nicht da, wie erhofft.« (ric)