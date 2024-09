Ein Tag der Torjäger in der A-Liga Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der FC Sonnenbühl untermauerte seine Tabellenführung, ein Akteur traf fünf Mal, zwei Spieler je drei Mal ins Schwarze, eine Mannschaft machte in der sechsten und zehnten Nachspielminute aus einem 2:2 ein 4:2, in sechs Begegnungen fielen 41 Tore (fast sieben pro Spiel) – das sind die Schlagzeilen des fünften Spieltags der Münsinger Fußball-Kreisliga A.

»Für uns ist das ein Top-Saisonstart«, strahlte Ralf Tress über beide Backen. Der Spielertrainer der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten hat mit seinem Team, das von den Experten eher im hinteren Tabellendrittel eingestuft wurde, bereits neun Punkte eingeheimst. Beim 4:2-Erfolg beim FC Römerstein habe sein Team »auf Konter gesetzt«, so Tress. Mit Erfolg. Nachdem Römerstein in der 75. Minute zum 2:2-Ausgleich kam und auf das Siegtor drängte, schlugen die Oberstettener gnadenlos zu. In der Nachspielzeit trafen der dreifache Torschütze Jan Flöte und Armin Dietmann.

Hattrick beim SV Hülben

Ebenfalls als dreifacher Torschütze zeichnete sich Marvin Delimar vom SV Hülben aus. In einer verrückten Partie führte Hülben gegen den FV Bad Urach 3:0, geriet dann mit 3:4 ins Hintertreffen – und gewann am Ende mit 5:4. Satte fünf Tore erzielte David Baisch vom TSV Wittlingen. Beim 7:3 gegen den Aufsteiger TSV Holzelfingen war Baisch nicht zu stoppen und steht nun an der Spitze der Torschützenliste (zehn Erfolge).

Viermal angetreten, viermal gewonnen – die SGM Bremelau/Granheim ist das einzige Team mit weißer Weste, aber mit einem Spiel in Rückstand und deshalb Tabellenzweiter. Gegen das Schlusslicht TSG Münsingen gab’s ein 6:0. Sehenswert: Das 2:0 durch einen gekonnten Lupfer von Johannes Scheu und das 6:0 durch einen 20-Meter-Freistoß in den oberen Torwinkel von Fabian Franz. Einen rabenschwarzen Tag erwischte die SGM Steinhilben/Trochtelfingen beim 1:4 gegen die SGM Hayingen. Die Defensive patzte und im Angriff ging Steinhilben mit den Möglichkeiten schludrig um. Der SV Würtingen zeigte beim 1:4 gegen Sonnenbühl eine ordentliche Leistung (Trainer Peter Konietzny: »Sonnenbühl war spielerisch stark, unsere Niederlage fiel aber ein Tor zu hoch aus«), wartet jedoch weiter auf den ersten Punktgewinn. Bitter für Würtingen: Nils Brändle verlängert die eh schon große Verletztenliste. (GEA)