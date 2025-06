Diese Teams spielen in der Region Neckar-Alb noch um den Aufstieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wir sind guten Mutes und wollen unsere gute Runde krönen. Wir möchten in die Relegation zur Landesliga«, formuliert Sven Saur, der Abteilungsleiter des Fußball-Bezirksligisten TSV Genkingen vor dem letzten Spieltag. Im Topspiel erwartet der Tabellenzweite Genkingen am Samstag den Dritten TSG Tübingen II. Vor dem Kontrahenten hat Saur Respekt: »Tübingen war bei unserer 1:5-Niederlage in der Vorrunde unser stärkster Gegner.«

Wie sieht es vor dem letzten Spieltag in den diversen Ligen aus?

In der Bezirksliga wird neben dem Tabellenzweiten noch der Drittletzte ermittelt, der in die Relegation muss. Die Kandidaten: SV Wurmlingen, TSV Gomaringen und SV Zainingen.

TSV Sickenhausen oder TSV Mähringen – das sind die Kandidaten für Platz zwei in der Reutlinger A-Liga. In der Münsinger Kreisliga A gibt es im Abstiegskampf weiterhin ein großes Fragezeichen. Normalerweise steigt der Tabellenletzte immer ab. In diesem Fall kann diese Regel aber außer Kraft treten, wenn sich der FC Römerstein aus der A-Liga zurückzieht. Dann würde die TSG Münsingen als Schlusslicht in die Relegation einziehen und der Vorletzte SV Würtingen wäre am rettenden Ufer.

TV Derendingen und SV Neustetten – diese Teams beenden die Saison in der Tübinger A-Liga auf den Plätzen eins und zwei. Nur die Reihenfolge muss noch festgelegt werden. Derendingen hat in Dettingen/Rottenburg die vermeintlich schwerere Aufgabe. »In Dettingen ist es nie so gemütlich«, richtet sich Derendingens Trainer Andreas Felger auf einen heißen Tanz ein. Neustetten spielt zu Hause gegen den TSV Hagelloch.

In der Münsinger Kreisliga B, Staffel 1, haben Meister FC Engstingen II, der Zweite FV Bad Urach II und der Dritte SGM Hayingen II erklärt, auf den Aufstieg in die A-Liga zu verzichten. (kre)