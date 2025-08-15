Der SSV Reutlingen will in der Oberliga in die Top 3

REUTLINGEN. In der zurückliegenden Saison wurden die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Verbandspokalsieger. Nun dürfen die Schützlinge von Trainer Maik Stingel zum ersten Mal in der Geschichte im DFB-Pokalwettbewerb ran. Der Grund: Beim ersten Pokal-Triumph 2022 wurde das Finale erst nach der Meldefrist für den DFB-Pokal ausgetragen. Nun messen sich die Reutlinger Nachwuchskicker am Sonntag (12 Uhr) im Kreuzeiche-Stadion mit dem SC Paderborn. In der Punkterunde ist der SSV in der Oberliga, Paderborn in der Bundesliga angesiedelt. »Paderborn hat eine gute Mannschaft«, hat Stingel bei seinen Studien festgestellt. Die Ostwestfalen haben zudem den Vorteil, bereits im Punktspielbetrieb zu sein. Gegen Rot-Weiß Oberhausen gab es eine 2:3- und gegen Borussia Mönchengladbach eine 1:2-Niederlage.
»Wir haben eine gute Qualität«, ist Stingel von seiner neuen Mannschaft überzeugt. In der ersten Vorbereitungsphase musste er auf zahlreiche Akteure verzichten, weil sie aus einer Verletzungszeit kamen. Nicht zuletzt deshalb gab es höchst unterschiedliche Ergebnisse in den bisherigen Testspielen. Von der eigenen U 17 haben die Reutlinger nur einen Akteur hochgezogen, von der Verbandsstaffel-U 18-Mannschaft rückten sieben Spieler in den Kader des U 19-Teams. Von anderen Vereinen schlossen sich 13 Spieler dem SSV an, der am 7. September mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TSG Balingen in die Punkterunde startet. Die Reutlinger möchten in der Punkterunde vorne mitmischen. »Wir wollen in die Top 3, das muss das Ziel des SSV sein«, so Stingel. (kre)
SSV-A-JUNIOREN MIT 13 EXTERNEN ZUGÄNGEN
Als Trainer gibt weiterhin Maik Stingel die Kommandos
Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen starten mit einem Kader von 26 Akteuren in die Oberliga-Saison 2025/26. Tor: Lucas Attanasio (kommt von den Stuttgarter Kickers), Etienne Birkhofer (wie bisher U 19) Abwehr: Luis Gospodnetic, Joaquim Agyemang (beide wie bisher U 19), Daris Camo, Giosue’ Mobilia, Lennart Bühler (alle Stuttgarter Kickers), Theo Spengler (FC Esslingen), Patrick Raisch, Louis Ofori (beide U 18) Mittelfeld: Mika Stauss (wie bisher), Kjell Otterbach, Leon Holder (beide U 18), Maxim Kasatschok (U 17), Ben Wolfer (FC Esslingen), Tim Riehle, David Mladenovic (beide Stuttgarter Kickers), Jan König, Musa Karakas (beide SV Böblingen). Sturm: Flo Weiß (wie bisher), Elyasa Isik, Jannik Maier, Raul Hernandez (alle U 18), Elia Borgia, Elias Benjamin Tekin (beide Stuttgarter Kickers), Niko Lucic (SV Böblingen) Trainer: Maik Stingel