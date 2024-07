Der neue Schiedsrichter-Obmann für Reutlingen heißt Ronny Haag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Stühlerücken bei der Fußball-Schiedsrichtergruppe Reutlingen. Marc Packert hörte aus persönlichen Gründen als Obmann auf. Der für den TSV Dettingen/Erms Spiele leitende Packert wurde im Januar als Nachfolger von Daniel Leyhr an die Spitze der Reutlinger Gruppe gewählt. Nach seinem Rücktritt hat der Ausschuss schnell reagiert und sich neu aufgestellt. Ronny Haag fungiert bis zur nächsten Hauptversammlung im Januar 2027 als kommissarischer Obmann. Der in Metzingen wohnende Haag, der für den SV Rangendingen zur Pfeife greift, ist seit 1998 Schiedsrichter. Derzeit leitet er Partien bis zur Bezirksliga, in der Vergangenheit durfte er schon in der Verbandsliga ran.

Haag hatte bislang im Gremium der Reutlinger Gruppe den Posten des Schriftführers inne. Den übernimmt nun Daniel Leyhr, der zuletzt stellvertretender Obmann war. Die Position von Leyhr als Stellvertreter wird ab sofort von Jan Streckenbach bekleidet. (kre)