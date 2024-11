Der Landesliga-Aufsteiger FC Rottenburg feiert Herbstmeisterschaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. »Herbstmeister« jubelten die Landesliga-Fußaller des FC Rottenburg nach dem 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen Kellerkind TSF Dornhan. »Wir haben uns sehr darüber gefreut. Wir haben das auch ausgiebig gefeiert. Der Abend war schön und ging lange«, berichtete Rottenburgs Trainer Marc Mutschler. Der Sieg gegen Dornhan sei verdient gewesen. »Wir hatten extrem viele Chancen, konnten die aber zunächst nicht nutzen. Das 1:0 hat dann den Druck gelöst«, erklärte Mutschler.

Die personell geschwächten TSF Dornhan konnten nur wenig dagegenhalten. »Da kam nicht viel«, so der Rottenburger Kommandogeber. Damit geht der Aufsteiger FC Rottenburg, der in 15 Begegnungen nur eine Niederlage einstecken musste, guten Mutes ins letzte Spiel des Jahres am Sonntag (14 Uhr) gegen den SV Nehren. Mutschler gibt folgende Devise aus: »Da wollen wir etwas holen, mindestens einen Punkt.« (pas)