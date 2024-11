»Der Fußball fehlt mir derzeit schon«

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Nur fünf Spieler sind verantwortlich für die derzeitigen 24 Saisontore des Landesligisten SV Nehren. Mit Oliver Traub muss das Team von Trainer Pedro Keppler seit Anfang September und bis zur Rückrunde im neuen Jahr auf einen Führungsspieler und Torjäger verzichten.

In drei Partien stand der 31-Jährige nur 176 Minuten auf dem Platz. In der vergangenen Saison war Traub mit acht Saisontreffern nach Marvin Hamm (29 Tore) noch zweitbester Torschütze bei den Steinlachtälern. Anhaltende Rückenprobleme führten zu einem Bandscheibenvorfall, der den Offensivspieler zu einer langen Zwangspause zwingt.

»Ich bin jedoch guten Mutes, dass ich im neuen Jahr wieder auf dem Platz stehen werde«, sagte Routinier Traub in dieser Woche im Gespräch mit GEA-Mitarbeiter Tobias Fischer.GEA: Das Wichtigste zuerst: Was macht die Gesundheit?

Oliver Traub: Mir geht es derzeit eigentlich ganz gut. Es ist auch schon deutlich besser geworden. Ich mache derzeit viel Krankengymnastik und versuche damit, meinen Rücken zu stärken. Glücklicherweise ist es kein schlimmer Bandscheibenvorfall, der konservativ behandelt werden kann.

Wie kam es dazu?

Traub: Ich hatte schon fast ein Jahr immer wieder Probleme mit dem Rücken. Auch deshalb, weil ich gerade immer noch am Umbau des Hauses beschäftigt bin. Letztes Jahr hatte ich schon ein Knochenmarksödem, seither schleppe ich mich mit den Beschwerden rum. Anfang September ist es dann auf der Baustelle passiert, wo ich auch umgefallen bin. Positiv ist, dass ich als Kaufmann weiter arbeiten kann. Das Sitzen war am Anfang schon problematisch, sodass ich immer wieder einige Meter gehen musste.

Wie lautet der Fahrplan für die nächsten Wochen? Wann ist die Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb geplant?

Traub: Eine Rückkehr in der Hinrunde klappt nicht mehr, das wäre auch zu gefährlich. Ich werde weiter meine Übungen machen und hoffen, dass ich in die Vorbereitung auf die Rückrunde wieder ins Training einsteigen kann. In den nächsten Wochen will ich mit leichtem Lauftraining beginnen. Ich verfolge natürlich weiter unsere Spiele und fiebere mit. Keine Frage, der Fußball fehlt mir derzeit schon. Ich bin jedoch guten Mutes, dass ich im neuen Jahr wieder auf dem Platz stehen werde. (GEA)